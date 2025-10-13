Hace 108 años fue la última aparición de la Virgen de Fátima y el Milagro del Sol

Este 13 de octubre, se conmemora una de las fechas más extraordinarias en la historia de la iglesia católica, el aniversario de la última aparición de la Virgen María de Fátima en 1917 y el famoso "Milagro del Sol".

Aunque la memoria oficial de Nuestra Señora de Fátima se celebra cada 13 de mayo, este día se registra una de las apariciones a los tres pastorcitos: Lucía, Francisco y Jacinta.

El 13 de octubre de 1917, decenas de miles de personas, incluyendo creyentes, escépticos y periodistas, se congregaron en la Cova da Iria, a pesar de la lluvia torrencial.

Los testigos de aquel día, según numerosos y concordantes testimonios, recuerdan que al mediodía las nubes se abrieron y el sol apareció como un disco opaco.

Durante aproximadamente diez minutos, el Sol comenzó a realizar movimientos inusuales, como si estuviera girando sobre sí mismo, en lo que ha pasado a la historia como una extraña "danza".

El fenómeno fue visible a varios kilómetros de distancia y se interpretó como la señal prometida por la Virgen.

