Hace 55 años Jimi Hendrix pasó a la eternidad con apenas con 27 años: Su legado sigue vigente

Hoy se cumplen 55 años desde que Jimi Hendrix dejó este mundo con tan solo apenas con 27 años de edad y tres discos de estudio. Su partida, el 18 de septiembre de 1970, ocurrió justo después de su última actuación en vivo, cuando se encontraba en un momento de búsqueda.

Tras disolver The Experience, experimentar con Band of Gypsys y prepararse para lo que hubiera sido un nuevo álbum, murió en una de sus propiedades en Londres, Inglaterra. Su legado resplandece en cada riff incendiario, en cada acorde que retumba todavía en nuestros oídos y en la eternidad.

Más allá de su talento virtuoso, Hendrix era un viajero del sonido, un explorador incansable que fusionó rock, psicodelia, funky, y blues, siempre reinventándose. Nos dejó obras como Cry of Love y otras grabaciones póstumas que dan cuenta de lo que pudo haber sido.

En este aniversario de su repentino fallecimiento, se le rinde tributo a su memoria, no solo como un mito de la guitarra, sino como una inspiración viva: música que trasciende eras, una chispa eterna que sigue incendiando el escenario global. Jimi nunca tuvo intenciones de quitarse la vida y tampocoo fue adicto a la heroína, tal y como sucedía con otras estrellas de su nivel de la talla de Janis Joplin o Brian Jones.

