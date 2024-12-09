Imgra estrenará su gaita institucional de Renato Aguirre González el próximo 12-D

Por primera vez en más de 50 años, el Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (IMGRA) de la Alcaldía de Maracaibo contará con una gaita institucional, un regalo y obra inédita del “Poeta Diamantino”, Renato Aguirre González, llamado “Canto Ciudadano” y que se estrenará este próximo jueves 12 de diciembre en todas las plataformas de streaming musical.

La pieza musical fue grabada por los niños y jóvenes que conforman el Ensamble Infantil Juvenil IMGRA en representación de las más de 70 escuelas de gaita instauradas en Maracaibo.

“Canto Ciudadano” describe la labor sociocultural del Instituto a través del programa de las Escuelas municipales de la gaita, elevando el talento e identidad de los niños, niñas y adolescentes marabinos que conforman los espacios de enseñanza y aprendizaje del género en la ciudad.

“Nuestros niños y jóvenes reciben este regalo musical de Dios a través de la inspiración de Renato Aguirre González, narrando la esencia de nuestras escuelas de gaita, que son el motor y corazón de la institución. Nos emociona porque esta gaita es el canto, que, por primera vez, identificará al IMGRA, una gaita que encierra de forma espiritual y poética lo que se desarrolla en los espacios a los que hemos llegado”, expresó la presidenta del IMGRA, Johanna Salas.

La producción y los arreglos musicales del tema estuvieron a cargo de Humberto Bracho, José Leonardo Linares y Daniel Pineda. El lanzamiento se hará a las 5:00 de la tarde de este jueves 12 de diciembre con un videoclip oficial.

El IMGRA prevé que la gaita se convierta en el himno de la Institución, engalanando las muestras musicales y presentaciones de las escuelas de gaita dentro de su repertorio.

Noticia al Día/Nota de prensa