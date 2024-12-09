Viernes 26 de septiembre de 2025
Al Dia

Imgra estrenará su gaita institucional de Renato Aguirre González el próximo 12-D

Por primera vez en más de 50 años, el Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (IMGRA) de la Alcaldía…

Por Ernestina García

Imgra estrenará su gaita institucional de Renato Aguirre González el próximo 12-D
Foto: Imgra
Por primera vez en más de 50 años, el Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (IMGRA) de la Alcaldía de Maracaibo contará con una gaita institucional, un regalo y obra inédita del “Poeta Diamantino”, Renato Aguirre González, llamado “Canto Ciudadano” y que se estrenará este próximo jueves 12 de diciembre en todas las plataformas de streaming musical.

La pieza musical fue grabada por los niños y jóvenes que conforman el Ensamble Infantil Juvenil IMGRA en representación de las más de 70 escuelas de gaita instauradas en Maracaibo.

“Canto Ciudadano” describe la labor sociocultural del Instituto a través del programa de las Escuelas municipales de la gaita, elevando el talento e identidad de los niños, niñas y adolescentes marabinos que conforman los espacios de enseñanza y aprendizaje del género en la ciudad.

“Nuestros niños y jóvenes reciben este regalo musical de Dios a través de la inspiración de Renato Aguirre González, narrando la esencia de nuestras escuelas de gaita, que son el motor y corazón de la institución. Nos emociona porque esta gaita es el canto, que, por primera vez, identificará al IMGRA, una gaita que encierra de forma espiritual y poética lo que se desarrolla en los espacios a los que hemos llegado”, expresó la presidenta del IMGRA, Johanna Salas.

La producción y los arreglos musicales del tema estuvieron a cargo de Humberto Bracho, José Leonardo Linares y Daniel Pineda. El lanzamiento se hará a las 5:00 de la tarde de este jueves 12 de diciembre con un videoclip oficial.

El IMGRA prevé que la gaita se convierta en el himno de la Institución, engalanando las muestras musicales y presentaciones de las escuelas de gaita dentro de su repertorio.

Noticia al Día/Nota de prensa

