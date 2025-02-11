Inaugurada la exposición "Tejiendo raíces ancestrales" de Ofelia Soto y Caribay Yare

Como primera parte de la Mega exposición "La Barca de Oro", que vendrá presentándose en nuestra región y el país; la noche de este pasado miércoles, se llevó a cabo, en el Salón París de la Alianza Francesa; la llamativa exposición "Tejiendo Raíces Ancestrales", de la maestra del arte Ofelia Soto, recién fallecida y su destacada alumna, Caribay Yare, de proyección internacional.
El acto, muy concurrido, contó con la presencia de diversas autoridades públicas, representantes de los sectores de la producción y personalidades del mundo del arte y la cultura.
En esta muestra organizada por el Grupo Beta 8, que contó con el montaje a cargo de Tito Guerere; la museografía de Stella Raggio; la Curaduría de Gio Polanco y la producción de Iván Ocando, Miguel Tudares y Zorelin Gómez, se pueden observar 7 obras de las artistas Ofelia Soto y otras tantas de Caribay Yare.
Como parte de dicho evento, se llevó a cabo la presentación de un performance realizado por las actrices, Ileana Arteaga, Paola Saavedra e Ismenia y Stefany Bohorquez, de Tentempiedanza Teatro y la actuación musical de los Pachin Brother’s.
