Inaugurada la exposición "Tejiendo raíces ancestrales" de Ofelia Soto y Caribay Yare

Como primera parte de la Mega exposición "La Barca de Oro", que vendrá presentándose en nuestra región y el país; la noche de este pasado miércoles, se llevó a cabo, en el Salón París de la Alianza Francesa; la llamativa exposición "Tejiendo Raíces Ancestrales", de la maestra del arte Ofelia Soto, recién fallecida y su destacada alumna, Caribay Yare, de proyección internacional.

El acto, muy concurrido, contó con la presencia de diversas autoridades públicas, representantes de los sectores de la producción y personalidades del mundo del arte y la cultura.

Hernán Hernández Belloso, del Grupo Beta 8; la Consul de Francia, Patricia Homez; la Museógrafa Stella Raggio, el Curador Gio Polanco; la expositora Caribay Yare; la Dir de la AF Mexi De Donato y la Pdte, Ana Ma Colina de Rubio. Foto: cortesía

Artista Hernán Alvarado, Milagros Alvarado, Ma Angelina Ordóñez y Nina Garcia Soto, hija de la maestra Ofelia/Foto: cortesía

En esta muestra organizada por el Grupo Beta 8, que contó con el montaje a cargo de Tito Guerere; la museografía de Stella Raggio; la Curaduría de Gio Polanco y la producción de Iván Ocando, Miguel Tudares y Zorelin Gómez, se pueden observar 7 obras de las artistas Ofelia Soto y otras tantas de Caribay Yare.

Como parte de dicho evento, se llevó a cabo la presentación de un performance realizado por las actrices, Ileana Arteaga, Paola Saavedra e Ismenia y Stefany Bohorquez, de Tentempiedanza Teatro y la actuación musical de los Pachin Brother’s.

Gustavo Montero, Liliana Blanco, Dir del CBA; Ana Ma Colina de Rubio, Pdte de la AF; Malena Soto, Dir de Cultura y Ney Espina, Gte del CEVAZ. Foto: cortesía

Las actrices Ileana Arteaga y Paola Saavedra, de Tentempiedanza Teatro, en plena actuación/Foto: cortesía

“La Obra de la Vida” de Caribay Yare y tapices de Ofelia Soto, en la exposición/Foto: cortesía

6- Francois Galletty, Mayela de Galletty; Ma Leonor de Diaz y Nestor Díaz, Pdte Cmra de la Construcción. Foto: cortesía

El acto, muy concurrido, contó con la presencia de diversas autoridades públicas /Foto: cortesía

