Isnotú amaneció de júbilo

Luego de la Canonización de San José Gregorio Hernández este domingo, 19 de octubre su pueblo natal, Isnotú, en el estado Trujillo amaneció de júbilo y sigue recibiendo peregrinos de distintos estados del país para a rendirle homenaje al primer santo venezolano.

Foto: Isidro López

El altar donde ahora su figura ostenta la aureola de santidad, está pleno de su gran feligresía quienes se toman fotos y videos junto a él para guardar para el recuerdo este histórico momento.

Durante este domingo, continúan las actividades programadas para celebrar la Canonización de José Gregorio Hernández.

Las primeras personas de la caminata desde Valera comienzan a llegar para la misa que se realizará al mediodía en la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Isnotú. Esta es la primera misa que se hará con su nueva investidura de Santo católico y será en su orgulloso pueblo natal.

Foto: Isidro López

Foto: Isidro López

Texto y Fotos: Isidro López