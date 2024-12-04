Joven venezolana radicada en Chile obtuvo el tercer lugar en expoferia de ciencia

Pahola Valeria Maldonado Coiran, joven venezolana de 16 años radicada en Chile, y quien tiene un promedio de excelencia, logró el tercer puesto en una expoferia de ciencia a nivel nacional.

Foto: Cortesía

Además de Pahola, también participaron las estudiantes Simoney Aguilar, Martina Velázquez, Javiera Ojeda, Gabriela Jauregui y Lilian Salas.

Foto: Cortesía

Ellas conforman el equipo de investigación científica escolar, liderada por la profesora Javiera Pino y con el gran apoyo de la profesora Karen Fuentes en diversas jornadas regionales y nacionales.

Foto: Cortesía

Las estudiantes con sus proyectos "Feel The Universe" y Guardians Of the Antartic" participaron en la Expo Ciencias Nacional presentando proyectos que abarcan estrategias didácticas e inclusivas sobre temáticas medioambientales y de astronomía, obteniendo así clasificaciones internacionales para 2025.

Foto: Cortesía

Asimismo, participarán en la feria científica más grande a nivel mundial que se desarrollará en el próximo año en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes y Paraguay.

Foto: Cortesía

