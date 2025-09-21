La Arquidiócesis de Barquisimeto realizará misa de acción de gracias y una exposición artística en honor a José G. Hernández y Carmen Rendiles

La Arquidiócesis de Barquisimeto, con el liderazgo de Monseñor Polito Rodríguez, Arzobispo de Barquisimeto, se prepara para una histórica Misa de Acción de Gracias en honor a la canonización de los primeros santos venezolanos, el Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

La celebración se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en el Estadio Metropolitano de Cabudare, un evento que se espera que reúna a más de 40.000 fieles.

La jornada, que promete ser un epicentro de fe y alabanza, comenzará con animación musical a carga de grupos parroquiales. Los asistentes tendrán la oportunidad de venerar reliquias de los nuevos santos y participar en el rezo del Santo Rosario. La Eucaristía, que será presidida por Monseñor Polito Rodríguez, contará con la participación del sacerdote Roberto Sipols y sacerdotes de toda la jurisdicción eclesiástica.

En el marco de esta celebración, se realizará una colecta de un dólar por persona para brindar apoyo económico al Seminario Divina Pastora, una iniciativa que busca fortalecer la formación de los futuros sacerdotes. Al finalizar la misa, el arzobispo recorrerá el estadio con el Santísimo Sacramento para impartir la bendición a todos los presentes.

Como parte de las festividades, el Museo Arquidiocesano Divina Pastora , ubicado en Santa Rosa, ha inaugurado la exposición "Alma de Venezuela, Rostros de Santidad", una muestra dedicada a los nuevos santos. La exposición presenta obras de 37 artistas de diversas regiones del país, quienes han plasmado su devoción a través de distintas expresiones artísticas.

El padre Johnny Suárez, director del museo, destacó que la exposición "se ha transformado en un santuario de la expresión creativa, donde la fe se manifiesta en colores y formas".

Noticia Al Dia / Arelys Munda