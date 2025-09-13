Sábado 13 de septiembre de 2025
Cultura

La Cabimera y El Tumbarrancho de fiesta: Hoy es Día mundial de la arepa

De plato local a emblema mundial de Venezuela

Por Javier Sanchez

La Cabimera y El Tumbarrancho de fiesta: Hoy es Día mundial de la arepa
Foto: Archivo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La arepa venezolana ha trascendido fronteras, conquistando paladares en todo el mundo y consolidándose como un emblema cultural y gastronómico internacional. Impulsada por la diáspora, este plato simple y versátil, además de ser naturalmente libre de gluten, se ha convertido en un símbolo de identidad que une a los venezolanos en cualquier lugar del planeta.

Este fenómeno global tiene sus raíces en una iniciativa que surgió de la necesidad de conexión. En julio de 2012, la organización Venezolanos en el Mundo (VenMundo), a través de sus fundadores Rafael Mourad, Luisana La Cruz y Tony De Viveiros, decidió crear un evento masivo para apoyar a la comunidad en el exterior.

Así nació el "Arepazo Mundial", un evento que unió a la diáspora alrededor de su comida más querida. Su éxito fue tal que, a partir de 2013, se designó el segundo sábado de septiembre como el Día Mundial de la Arepa.

Un lienzo de sabores y tradición

Hecha a base de harina de maíz, la arepa es un lienzo que permite infinitas creaciones. En Venezuela, su elaboración es un ritual cotidiano, con una variedad de rellenos que reflejan la riqueza de cada región. En el Zulia, la creatividad se desborda con rellenos suculentos como la carne mechada, el pollo, las mollejas y por supuesto, las icónicas "tumbarrancho" y la "cabimera", estas últimas las reinas de la Costa Oriental del Lago.

Gana popularidad

La arepa ha ganado recientemente una nueva ola de popularidad, destacándose en eventos internacionales como el "Mundial de Desayunos" organizado por el popular streamer español Ibai Llanos, donde compitió en la gran final contra Perú, demostrando una vez más su capacidad para captar la atención global.

Hoy, más de 80 ciudades alrededor del mundo se unen para celebrar este día con eventos y actividades, demostrando que la arepa no solo alimenta el cuerpo, sino que también nutre el sentido de pertenencia de los venezolanos en el extranjero.

Noticia al Día/ Fotos: Cortesía

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Esmaltes de uñas tienen sustancias tóxicas peligrosas para la salud

Esmaltes de uñas tienen sustancias tóxicas peligrosas para la salud

Capturan a cinco venezolanos vinculados en el asesinato de un diplomático en Perú

Capturan a cinco venezolanos vinculados en el asesinato de un diplomático en Perú

Derby de Italia: Juventus supera al Inter en un partidazo

Derby de Italia: Juventus supera al Inter en un partidazo

Heridos cuatro pasajeros de un autobús tras caerles una lámina del Metro de Bogotá

Heridos cuatro pasajeros de un autobús tras caerles una lámina del Metro de Bogotá

La Cabimera y El Tumbarrancho de fiesta: Hoy es Día mundial de la arepa

La Cabimera y El Tumbarrancho de fiesta: Hoy es Día mundial de la arepa

Para los amantes del terror: HBO Max prepara una serie sobre El Conjuro

Para los amantes del terror: HBO Max prepara una serie sobre El Conjuro

Real Madrid se llevó la victoria ante la Real Sociedad de Jon Aramburu

Real Madrid se llevó la victoria ante la Real Sociedad de Jon Aramburu

Muere motorizada venezolana tras impactar contra un tráiler en Perú

Muere motorizada venezolana tras impactar contra un tráiler en Perú

Así nació la canción

Así nació la canción "Muñequita Linda" de María Grever: Una pieza entrañable y emotiva

Luis Arráez llegó a 17 juegos de tres o más imparables en la temporada

Luis Arráez llegó a 17 juegos de tres o más imparables en la temporada

Una vida marcada por la tragedia: Así murió la bailarina Isadora Duncan

Una vida marcada por la tragedia: Así murió la bailarina Isadora Duncan

José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

José Alvarado se perderá el resto de la temporada por lesión

Luis Enrique vuelve al banco del PSG 48 horas después de ser operado

Luis Enrique vuelve al banco del PSG 48 horas después de ser operado

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

José Altuve llegó a 25 bambinazos en la presente temporada

José Altuve llegó a 25 bambinazos en la presente temporada

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Este 13-Sep es el Día Internacional del Chocolate: el sabor que une culturas y despierta pasiones

Este 13-Sep es el Día Internacional del Chocolate: el sabor que une culturas y despierta pasiones

Estos son los bancos con financiamiento para vehículos en Venezuela

Estos son los bancos con financiamiento para vehículos en Venezuela

Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana

Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana

Estremecedor: Así se despidió la viuda del activista Charlie Kirk frente a su ataúd

Estremecedor: Así se despidió la viuda del activista Charlie Kirk frente a su ataúd

A 48 horas de la explosión: Mantienen cercado toda el área afectada en la Zona Industrial de San Francisco

A 48 horas de la explosión: Mantienen cercado toda el área afectada en la Zona Industrial de San Francisco

Noticias Relacionadas

Al Dia

Águilas del Zulia publica lista de peloteros sin prioridad de contratación

Estos jugadores no serán tomados en cuenta en la campaña 2025-26 del beisbol venezolano
Zulia

Los cuatro niveles de gobierno dan respuesta humanitaria a familias afectadas por la explosión en San Francisco

La Misión Nevado participa en el abordaje integral con atención médico-veterinaria a más de 50 animales
Zulia

Fedecámaras-Zulia levanta informe detallado de empresas afectadas en explosión en zona industrial para cuantificar pérdidas

La detonación registrada el pasado jueves dejó al menos 48 personas afectadas y daños en 482 viviendas, según reportes preliminares.
Zulia

Lluvia y más calor, traerá la onda tropical N° 34 al Zulia y otras regiones durante este fin de semana

Se sentirán temperaturas máximas entre los 38 y 39 °C


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025