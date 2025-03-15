La familia Colina Delgado canta y cuenta en Entre Notas

Maracaibo conoce en profundidad la vida y obra de María Dolores Delgado Rosales y Gustavo Colina Vargas, sendos artistas de vocación polímata que hacen vida en esta ciudad iluminada y quienes conforman una preciosa familia que estará este sábado, a las nueve de la mañana, junto con su precioso hijo menor y también un prospecto cuatrista, José Manuel, el Jotillo, abriendo sus puertas al público televidente de Fortuna TV y el programa Entre Notas Magazine.

Según nos relataba el colega periodista, Wenceslao Moreno, se trata de la comparecencia de la brillante familia al programa Entre notas Magazine, una creación de su esposa, Marisol Santos, quien cada sábado nos acerca a la intimidad de personalidades de la vida pública regional.

La misma colega comunicadora, Marisol Santos de Moreno, es quien, además, edita y produce el espacio que se transmite por Fortuna TV, un canal de televisión digital. El canal y su programación se puede ver por www.tufortunatv.com

El maestro Gustavo resaltaba que él y su esposa Lola fueron invitados, más que como artistas e intelectuales, como integrantes de una familia que hace de su hogar un escenario de amor y de vida. Allí resulta clave mencionar al hijo mayor, Manuel, quien también es músico y productor de contenidos en redes así como Luna, quien estudia filosofía y ya nuestra esa fineza académica que caracteriza a los nietos y nietas del inolvidable Rector de la Universidad del Zulia, José Manuel Delgado Ocando.

Por cierto que Wenceslao Moreno adelantó que para el sábado próximo tendrán a la familia que integran los colegas Darvin Romero Montiel y Yolanda Delgado Rosales, junto con sus talentosas trillizas. Recuerden: sábados, nueve de la mañana, en Fortuna TV.

Texto: Alexis Blanco