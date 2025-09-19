La historia del "rancho de tres pisos" en Maracaibo

El "rancho de tres pisos" fue una de las curiosidades urbanas famosas en la ciudad de Maracaibo, la cual rápidamente se convirtió en una leyenda popular.

Foto: Wilberth Marval

Asimismo, se trató de una vivienda construida de manera improvisada levantada en tres niveles, algo totalmente inusual en los populares "ranchos" en Venezuela, debido a que estos generalmente son de un solo piso.

Foto: Wilberth Marval

Cabe destacar que esta construcción (ubicada en el sector Las Tuberías) fue demolida, según los vecinos, hace más de diez años y su creador era conocido como "Camello", quien se desempeñaba en el área de la herrería.

Foto: Wilberth Marval

La mencionada construcción se hizo viral en las redes sociales durante los últimos días, mientras varias páginas de la red social Instagram dedicadas a exaltar el gentilicio marabino, recordaron el hogar que fue bautizado como "rancho de tres pisos".

Foto: Wilberth Marval

Noticia al Día se dirigió al lugar de los hechos y corroboró lo que la comunidad mencionaba. El "rancho de tres pisos" ya no existe y solo queda el recuerdo.

Foto: Wilberth Marval

Noticia al Día / Información de Siempre Mi Maracaibo