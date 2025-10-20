Lunes 20 de octubre de 2025
Al Dia

La nieta del conductor que atropelló a JGH revela la carta de perdón de la familia del santo

La carta tenía fecha del primero de agosto de 1919

Por María Briceño

La nieta del conductor que atropelló a JGH revela la carta de perdón de la familia del santo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este domingo, 19 de octubre Tamara Bustamante, nieta del hombre que manejaba el vehículo que atropelló y ocasionó la muerte del entonces Dr. José Gregorio Hernández, recordó una carta que los familiares del ahora santo venezolano le enviaron a su abuelo.

Durante una entrevista a los periodistas Carlos Acosta y Jessica Morales de TVV Noticias, la mujer aseguró su abuelo, el odontólogo Fernando Bustamante y doctor de los pobres, eran amigos y colegas, tanto que Bustamante planeaba nombrar padrino de uno de sus hijos a José Gregorio Hernández.

Sin embargo, el día 29 de junio de 1919, un infortunado accidente cambiaría el rumbo de los dos amigos. El accidente ocurrió entre el cruce de un tranvía donde José Gregorio apareció en el frente, aunque el señor Bustamante intentó frenar todo ocurrió en cuestión de segundos. Su nieta aseguró que desde entonces su abuelo "nunca volvió a ser el mismo".

Qué decía la carta

Los periodistas que hacían la entrevista dieron lectura a la carta, que tenía fecha del primero de agosto de 1919.

En la misiva, los hermanos de José Gregorio, José Benigno y César Hernández, pidieron al tribunal no castigar al joven Bustamante.

En este sentido, señalaron estar convencidos de que la muerte del santo venezolano se produjo por un accidente fortuito, por lo que exculparon al joven conductor.

“Dios, en sus altos designios, dispuso que el Dr. Hernández falleciera de ese modo”, advirtieron los hermanos de José Gregorio al tribunal.

Aquella manifestación de fe y perdón se transformó en un testimonio histórico de la misericordia cristiana en la que siempre vivió el nativo de Isnotú y que le permitieron formar parte de la idiosincrasia venezolana.

Lee también: "Casa de José Gregorio Hernández y Chávez"

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Azulejos obliga al séptimo y definitivo juego por Serie de Campeonato

Azulejos obliga al séptimo y definitivo juego por Serie de Campeonato

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Tres ondas tropicales amenazan con más lluvias en gran parte del país

Seguros Catatumbo: Balance de situación 2024

Seguros Catatumbo: Balance de situación 2024

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 20 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 20 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 20 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 20 de octubre

Glorias Deportivas del Zulia triunfan en amistoso de sóftbol

Glorias Deportivas del Zulia triunfan en amistoso de sóftbol

Cardenales doblegó a Tiburones en territorio crepuscular

Cardenales doblegó a Tiburones en territorio crepuscular

Leones vencieron a Caribes para acreditarse el segundo triunfo de la campaña

Leones vencieron a Caribes para acreditarse el segundo triunfo de la campaña

Tigres se impone a Bravos y mantiene su invicto

Tigres se impone a Bravos y mantiene su invicto

Barcelona venció al Girona sobre la hora

Barcelona venció al Girona sobre la hora

Verstappen se llevó la pole del Gran Premio de Estados Unidos

Verstappen se llevó la pole del Gran Premio de Estados Unidos

Diosa Canales se convierte en la nueva integrante de La Casa de Alofoke 2

Diosa Canales se convierte en la nueva integrante de La Casa de Alofoke 2

Ramón el perro que llegó al muelle de PDVSA se salvó: Le buscan un hogar

Ramón el perro que llegó al muelle de PDVSA se salvó: Le buscan un hogar

CNN investiga el caso de una niña recién nacida enterrada viva

CNN investiga el caso de una niña recién nacida enterrada viva

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

Volvió a temblar en Bachaquero

Volvió a temblar en Bachaquero

Titulares de la prensa nacional para este lunes 20 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 20 de octubre

Grave motorizado tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Grave motorizado tras impactar su motocicleta contra un carro en la C-2 a la altura de la estación de servicio Amparo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 20 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 20 de octubre de 2025

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este sábado, 18 de octubre de 2025 en el…
Al Dia

Volvió a temblar en Bachaquero

El sismo se registró durante la madrugada de este lunes, 20 de octubre

Nacionales

DÍA NO LABORABLE: Saime aclara a sus usuarios los pasos a seguir si les tocó cita este lunes 20-Oct

El organismo de identificación retoma sus labores mañana martes, 21 de octubre

Zulia

La Caminata por la Vida en San Francisco se hará este lunes 20-Oct

La Fundación Dama del Sur, informó que este lunes, 20 de octubre se llevará a cabo la Caminata Rosa, en…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025