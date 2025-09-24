"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

La sede de la Biblioteca del Estado Zulia, María Calcaño, fue escenario para la presentación del libro de Elizabeth Valero, «La Oratoria, el poder de la palabra», cuyo prólogo lo escribió la periodista y profesora Elizabeth Miquilena Verde.

En tal sentido, Elizabeth Valero dijo que este libro se convierte en un ecosistema comunicacional de la oratoria, en donde el lector encontrará todo lo que tiene que ver con el desarrollo de sus competencias verbales y discursivas, pues allí te brinda las herramientas de cómo ser un buen orador para desarrollar un buen discurso con el poder de la palabra y el mensaje.

Valero puntualizó también que el libro sirve de guía para profesionales y estudiantes en cualquier área del conocimiento, ya que la oratoria es fundamental para todos.

Por su parte, la profesora Elizabeth Miquilena Verde destacó que el libro, «»La Oratoria, el poder de la palabra, recoge una serie de conceptos importantes del tema y luego lo transforma en una metodología de impacto que genera en los estudiantes un interés. Es decir, que» se funde la experiencia, las ganas de comunicar y las ganas de hacer nuevos comunicadores», por lo que le desea lo mejor de los éxitos, ya que es un gran compromiso seguir trabajando en el contenido de la publicación.

Finalmente la escritora Valero informó que el libro se encuentra en las plataformas de Amazon en digital y en formato de inglés, y próximamente se dará a conocer cuáles serán las librerías donde los interesados podrán adquirirlo.

Noticia al Día/nota de prensa