La Resurrección de Winston Smith será este sábado en el Teatro Baralt

Milton Quero Arévalo y Denny Fernández protagonizan “La resurrección de Winston Smith”, obra teatral que el público de Maracaibo podrá disfrutar, la tarde de este sábado 23 de agosto a las 6:00 PM, en el Teatro Baralt.

Desde Romina de Rugeriis, directora de Extensión de la Universidad del Zulia, ofrecemos una visión simera de la pieza que dirige y escribe el mismo Milton Quero Arévalo:

"Los presos son como los perros: Uno se encariña con ellos. Uno los llora como si fueran el familiar de uno".

"Administrar el castigo es como un arte". "La libertad es el bien más preciado de la vida".

Y agregaba Romina: “Haber visto esta obra teatral original de Milton Quero, acaba de sentenciarme para siempre.

Salí de la sala del Teatro Baralt, tratando de comprender si era de verdad una obra teatral o un crudo reflejo de la realidad. Creo que La Resurrección de Winston Smith, me ha dado la amarga pastilla roja de Matrix, la que no me deja permanecer en la ilusión".

