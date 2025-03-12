La Torre Yamarte, próximamente será una realidad

Serán ocho pisos más tres pisos de sótanos que estarán dedicados al trabajo orquestal y teatral para la formación de niños de escasos recursos del oeste de la ciudad de Maracaibo.

Serán 200 niños formándose en la Orquesta Sinfónica de los Niños Cantores y 100 niños en toda la Escuela de Teatro que abriremos.

Serán 300 niños beneficiados de manera directa y más de 5.000 niños de manera indirecta que podrán formarse y recibir cátedra artística en este recinto cultural del oeste de Maracaibo; obedeciendo a estándares técnicos y disciplinares a la manera de los grandes conservatorios del mundo.

Será un espacio artístico – educativo dedicado al gran cultor del Zulia, Mons. Dr. Gustavo Ocando Yamarte; por eso la denominaremos: la TORRE YAMARTE.

