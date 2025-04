La voz dulce y melódica de Luisa Soto Matos, la “Última Trovadora Zuliana”: un talento que estuvo oculto en Maracaibo por más de 85 años

Luisa Teresa de Soto Matos es uno de esos talentos ocultos que se han cultivado en Maracaibo y que con el transcurrir del tiempo, mantiene su esencia, idiosincrasia y el arraigo que caracteriza a todos lo zulianos. A sus 87 años de edad, es una mujer activa, en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, que vive su día a día con mucha intensidad, como si se tratara del último de su vida.

Luisa Teresa es una cantante como muy pocas, pues todo lo que interpreta es de su propia pluma e inspiración. Además de ser solista, con más de 100 composiciones que van desde el tango, la décima, la balada, el vals, el bolero, el pasaje venezolano, la tonada y la gaita, también es una destacada poetisa, por lo que el gremio musical de la región la nombró como la "Última Trovadora Zuliana".

Nació un ocho de octubre en 1.937 en la barriada de "El Empedrao", cerca del popular puente O’Leary, en la parroquia Santa Lucía. Fue criada por su madre Lucina Mariño (Lucinita), su abuela Lucina Romero de Mariño y su abuelo Rafael Mariño Merlo, artillero y coronel del Ejército venezolano y nieto del General Santiago Mariño, fiel compatriota del Libertador Simón Bolivar. Luisa Teresa es su tataranieta.

En la sala de su casa conserva una vieja reliquia familiar, el baúl de campaña del gran prócer de la independencia completamente restaurado. Desde allí, durante una entrevista con el equipo reporteril de NAD, relató que desde muy temprana edad sintió inclinación por la música y que a los 13 años, comenzó a tomar clases de cuatro bajo la tutela del maestro Ciro Ferrer, alrededor de 1.943.

Se casó a los 16 años con el renombrado médico cirujano Rafael Soto Matos, fallecido en 2018 y quien llegó a desempeñar por mucho tiempo el cargo de Secretario de la Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica, la cual agrupaba a 26 países. Cuando se iba de viaje con su pareja, aprovechaba las fiestas amenizadas con agrupaciones musicales para cantar y proyectar su talento innato.

“Cuando viajaba al exterior con mi esposo, en las reuniones donde habían conjuntos o mariachis, yo me acercaba a los músicos y les pedía que me acompañaran en una canción y siempre cantaba. Rafael a lo lejos cuando me escuchaba, se acercaba y se ponía entre los primeros para verme, él siempre me apoyó en mi faceta de artista empírica”, recordó la trovadora.

Crió a su familia escribiendo poemas y canciones

Sin embargo, el matrimonio hizo que dejara un poco de lado su vocación artística para dedicarse a su familia, pero nunca dejó de escribir y plasmó en papel más de cien composiciones, consolidando un variado cancionero. Es madre de cinco hijos, abuela de trece nietos y tiene dos bisnietos. Forma parte del Centro de Escritores del estado Zulia y una de sus frases es "Amor es dar, amor es hacer".

Sus primeros ensayos con una agrupación gaitera fue tras la caída del general Marcos Pérez Jiménez en 1.958, cuando a su regreso de los Estados Unidos, donde vivió dos años en la ciudad de Nueva York, comenzó a tocar con el conjunto de gaita del Hospital Quirúrgico de Maracaibo, conocido hoy en día como la maternidad Castillo Plaza y donde trabajaba su esposo Rafael Soto Matos.

En la década del año 60, acudía a fiestas que se celebraban a que “Napoleón Boquechampe” en Santa Rosa de Agua, donde interpretaba con el cuatro canciones de su inspiración y las que había aprendido en sus inicios con el instrumento. Desde su juventud, estuvo ligada con grandes personalidades ligadas al ámbito gaitero de la región, lo que incentivaba su deseo de seguir escribiendo y componiendo.

"Cuando Ricardo Aguirre alcanzó su popularidad, entre los años 66 y 69, siempre lo veía en vivo con su conjunto gaitero todos los 26 de diciembre en la fiesta de cumpleaños del doctor Enrique Parra Bernal en la urbanización Irama, en el norte de la ciudad. También iba a reuniones en donde los integrantes del conjunto Sorpresa, interpretaban sus temas más sonados en la radio de la época", dijo.

Talento oculto e innato

Luisa Teresa manifestó que no sabe leer partituras, sin embargo, explicó que cuando compone la letra de una canción, las palabras le vienen directamente con música, por lo que ya cuando la termina, sabe la armonía, el ritmo y la melodía que debe tener cada una de sus creaciones, lo que considera algo innato, un virtuosismo dado por Dios y que le agradece todos los días. Su filosofía musical es "para que tanta perfección".

Este año, con la ayuda de los gaiteros Wolfang Romero, Leandro Zuleta y los integrantes de Iluminación, Gaita y Show, la "Última Trovadora Zuliana" logró cristalizar uno de su más grandes sueños y anhelos en la vida como lo fue la grabación de una gaita llamada "Tierra Marabina" en la que canta junto a Luis Ángel Aguirre y de un hermoso vals de nombre “Llegó la Navidad".

Todas estas producciones fueron realizadas en el estudio Sonofuturo en Maracaibo, con los arreglos del gaitero Leandro Zuleta. Luisa Teresa de Soto Matos cumplió 87 años de edad el pasado martes ocho de octubre y la energía que transmite cuando está en tarima es increíble. Durante una reciente presentación en una gala gaitera, fue ovacionada con más de tres minutos de aplausos.

Recientemente, forma parte de una producción musical denominada "Tributo al Sur," la cual comprende cinco grandes gaitas llevadas a tango y cinco famosos tangos convertidos a ritmo de gaita zuliana, proyecto dirigido por el destacado compositor, músico y locutor Wolfang Romero y que aún está en fase de grabación. Se espera que su lanzamiento sea a mediados del 2025.

La semana que viene tendrá una presentación en la Fonoplatea de los Éxitos, donde interpretará su tema “Tierra Marabina”, entre otras de sus canciones. Asimismo, participará junto a Eroy Chacín, Wolfang Romero y Leandro Zuleta durante las múltiples actividades que habrán en la LVIII Feria de La Chinita a celebrarse tradicionalmente en la capital zuliana y en la zona sur.

