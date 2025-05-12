Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

‎Las fotografías de Luis Reyes navegan en La Otra Orilla con Historias de danzas paralelas

El próximo 17 de mayo

Por Noticia al Dia

‎Las fotografías de Luis Reyes navegan en La Otra Orilla con Historias de danzas paralelas
Foto: cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La obra visual del artista Luis Rodolfo Reyes Gutiérrez es integral: arquitecto, fotógrafo, pintor, ciudadano, bohemio y, sobretodo, un artífice en la actitud de quien ejerce la mirada como ejercicio vital.

Desde el próximo sábado 17 de mayo, a partir de las 4:00 de la tarde, en La Orilla Cultural (en Isla Dorada) estará Luis Reyes exponiendo un conjunto de 17 obras, en formato de 30 x 40 cms, donde él recoge una experiencia única, devenido desde su necesidad de establecer una interacción espontánea entre el cuerpo y la acción de movimiento, música, gesto y sensorialidad de quienes bailan, con la avidez emocional de quien observa cada coreografía. Cuenta con un aliado excepcional en la figura del maestro Alejandro Vásquez, el curador de la exposición.

Una relación especial, de admiración y de afecto, unen a Luis Reyes con el trabajo de nuestra más importante Maestra de la Danza. Desde los tiempos cuando ella fundará Danzaluz, en Grano de Oro, hasta este tiempo en el cual Azudanza registra un trabajo que ha trascendido el espectro mismo de la danza para integrar todas las demás manifestaciones del arte.

De hecho, la maestra Marisol Ferrari, regalará a los asistentes un fragmento de la obra “Herencias del Barroco”, imponente trabajo cuya fuerza y profundidad es fuente vital de “Historias de danzas paralelas”. Así, Danza y Fotografía entrecruzan caminos ahí, en ese espacio que besa el lago.

Allende el año 2015, Luis Reyes ingresó a la Escuela de Fotografía “Julio Vengoechea”, donde el maestro Álvaro Silva, todo un especialista en hacer imágenes desde las artes escénicas, orientó su vocación hacia ese espacio multiplicado de la danza contemporánea. Cuatro años después inició esta indagación directa en la casa de Azudanza y he aquí que desde el sábado próximo estará compartiendo los resultados expeditos.

El nombre de Historias de Danzas Paralelas proviene desde esa rica experiencia, que Luis Rodolfo Reyes Gutierrez dimensiona: “Los danzantes utilizan múltiples modos de expresión, desde el ritmo, el movimiento, la propia coreografía, etcétera. Por naturaleza, la danza contemporánea es simultánea. Eso permite que los danzantes apliquen su experiencia personal en cada pieza. Eso es difícil captarlo. Todo el cuerpo, la corporeidad en sí misma e incluso hasta la fibras de venas y músculos, afloran sobre el espacio dancístico. Cuando miras las fotos, cada una propone y te ofrece una lectura específica, lo cual concede valor artístico a la pieza de arte como tal”.

Arquitecto graduado en LUZ, en 1989, en determinado momento sintió necesidad de estudiar pintura y así ingresó a la Escuela de Arte “Neptalí Rincón”, donde desarrolló sus ideas, más vinculadas con una fotografía “pictorialista antes que documental”. Ello también lo compartió con amigos y condiscípulos, en sus distintas disciplinas y quienes acompañaron sus inquietudes tempranas. Artistas como Beto Fragiéh, Enrique Colina, así como maestros arquitectos como Dante Barros, Héctor Iglesias o Andrés “El Ché” García, movilizaron sus intenciones de desarrollar una fotografía arte, bien fotografía o arquitectura, inspirada en el hombre, es decir, en lo humano.

Así las cosas, Luis Reyes entrega estas, sus “Historias de danzas paralelas”, las que transitan las bailarinas de @azudanza, de la mano de su maestra Marisol Ferrari: es el universo en el que el creador capta “las posibilidades expresivas del cuerpo, en todos sus detalles, y del espacio en todas sus dimensiones, creando bifurcaciones del tema principal que dan lugar a nuevas lecturas y provocan una experiencia profunda y transformadora al espectador”.

Lee también: Murió Enrique Romero (Por Alexis Blanco)

Redacción: Alexis Blanco

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Murió Julio César León, el primer ciclista olímpico de Venezuela

Murió Julio César León, el primer ciclista olímpico de Venezuela

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

La catira con cachos de diablita que encantaron a Diomedes Díaz

El huracán Erin

El huracán Erin "no tuvo un impacto mayor" en Puerto Rico: Informó la gobernadora

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

PSG debutó en la Ligue 1 con un triunfo sobre Nantes

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Falleció Terence Stamp, el icónico General Zod de ‘Superman’

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Tom Cruise esquivó a Trump y rechazó premio del Kennedy Center Honors a su trayectoria

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Chofer quedó herido tras perder el control de su viejo Caprice y estrellarse contra un árbol en El Milagro

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Arsenal superó por la mínima al Manchester United en su debut por Premier League

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

A tres subió la cifra de muertos tras el vuelco de un camión en el poblado de Cojoro, Guajira

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

Se registran 10 grandes incendios graves en Portugal: Cinco mil bomberos los combaten

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La

Hallazgo de osamenta humana en San Francisco: La "casa embrujada" tiene una muñeca de aspecto macabro en el balcón

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Noticias Relacionadas

Al Dia

Primeros sondeos en las elecciones de Bolivia arrojan una segunda vuelta entre Quiroga y Paz

El resultado, preliminar y no oficial, deja fuera de carrera a la izquierda por primera vez en 20 años
Al Dia

Maracaibo de noche se rinde ante el patinaje de Karim Núñez

La ‘bajadita de La Lago es pan comido para ella en este arte sobre ruedas
Al Dia

Maduro insta a unir esfuerzos para que Venezuela siga creciendo en el turismo: Considera que es "el arma secreta de la nueva economía nacional"

El mandatario manifestó que "Venezuela es un emporio turístico impresionante"
Sucesos

Choque en la carretera Lara-Zulia deja varios heridos

El vehículo de transporte público venía cargado de pasajeros desde Maicao, este domingo


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025