"Le pedimos a Dios que tome el control de la situación de los terremotos": Presbítero Nedward Andrade

La Basílica de la Virgen de Chiquinquirá, a través de su párroco, el presbítero Nedward Andrade, hizo un llamado a la serenidad y la fe del pueblo zuliano ante la reciente actividad sísmica en la región. El padre pidió a Dios "tomar el control de la situación" y envió un mensaje de esperanza a la feligresía.

En su comunicado, difundido a través de las redes sociales de la Basílica (@basilicachinita), el presbítero expresó: "Querida familia chiquinquireña, en unidad y devoción a nuestra santa patrona la Virgen de Chiquinquirá, elevemos nuestras súplicas al Señor en tiempos de incertidumbre".

Andrade subrayó la importancia de la intercesión y la fe en Jesucristo para "enfrentar cualquier adversidad con serenidad y esperanza". El comunicado de la iglesia también destacó que, en medio de la fragilidad de la vida terrenal ante los terremotos, "elevemos nuestra súplica confiada al Señor, que es el único que afirma y sostiene la creación".

Finalmente, el presbítero invitó a la comunidad a unirse en oración, citando un pasaje del Misal Romano: "Dios nuestro que afianzaste la tierra sobre sus cimientos, apiádate de cuantos estamos atemorizados y escucha nuestras súplicas, para que alejados completamente los peligros del terremoto, podamos servirte con toda tranquilidad".

