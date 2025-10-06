Lunes 06 de octubre de 2025
Al Dia

Listo el tobogán por donde bajará la Chinita a encontrarse con su pueblo

Representa el inicio de la Feria con actividades religiosas, conciertos y programación cultural.

Por Javier Sanchez

Listo el tobogán por donde bajará la Chinita a encontrarse con su pueblo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El 25 de octubre a las 5 pm es la fecha en la que tradicionalmente se realiza la Bajada de la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo, para dar inicio a las fiestas patronales en honor a la patrona del estado Zulia.

Este emotivo evento marca la llegada de la "Reina Morena" a su imagen de la Virgen del Rosario desde su nicho en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá para encontrarse con los miles de fieles que se congregan en la plazoleta para renovar su devoción.

Los preparativos para la «Bajada de la Chinita» en Maracaibo están listos, ya que la fecha de este evento, que marca el inicio de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Chiquinquirá, se acerca. Se espera a miles de devotos en la Basílica para la celebración religiosa, que incluirá actos culturales en honor a la virgen y el despliegue de seguridad necesario para el evento.

La imagen de la Virgen es descendida de su camarín a través de un tobogán que esta listo y preparado para dar inicio a las celebraciones. informó el párroco de la Basílica de Chiquinquirá, Nedward Andrade.

Lo más esperado

Es uno de los actos más esperados por los devotos que simboliza el inicio de la temporada de festividades religiosas y culturales en honor a "La Chinita". Es un evento religioso de gran importancia, donde la comunidad zuliana se une para expresar su fe y devoción a su patrona.

La ciudad de Maracaibo se prepara para el evento que marca el inicio de sus fiestas patronales. Miles de feligreses se congregarán en la plazoleta de la Basílica para presenciar la tradicional ceremonia del descenso de la imagen.

La Iglesia católica y la comunidad marabina han ultimado los preparativos para la jornada. La programación incluye la presentación de grupos gaiteros, mientras que el protocolo y la organización logística están diseñados para recibir a las autoridades y personalidades que tradicionalmente asisten al evento.

Noticia al Día/ Foto: Xiomara Solano

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Hablamos con Kaori Flores, directora de El Extraordinario Viaje del Dragón, que representará a Venezuela en los Goya

Hablamos con Kaori Flores, directora de El Extraordinario Viaje del Dragón, que representará a Venezuela en los Goya

Deportaron a periodista español detenido durante protestas en Quito

Deportaron a periodista español detenido durante protestas en Quito

Pasarela 360° redefine y expande la moda en el Zulia

Pasarela 360° redefine y expande la moda en el Zulia

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Yailin ‘La más viral’ sufrió un accidente de tránsito, pero salió ilesa:

Yailin ‘La más viral’ sufrió un accidente de tránsito, pero salió ilesa: "Dios me dio otra oportunidad de vida"

El Día del Politólogo en Venezuela se celebra el 6 de octubre

El Día del Politólogo en Venezuela se celebra el 6 de octubre

Amor con factura: Esto es lo que gasta una novia maracucha para llegar al altar

Amor con factura: Esto es lo que gasta una novia maracucha para llegar al altar

Dimitió el primer ministro de Francia

Dimitió el primer ministro de Francia

Hoy se conmemora el día mundial de la Parálisis cerebral

Hoy se conmemora el día mundial de la Parálisis cerebral

La broma de Schwarzenegger que condenó a Stallone

La broma de Schwarzenegger que condenó a Stallone

La

La "Regla Eastwood": El conflicto que transformó Hollywood

Sismo de magnitud 3.5 se registró al suroeste de Carora durante la madrugada

Sismo de magnitud 3.5 se registró al suroeste de Carora durante la madrugada

Deportada Greta Thunberg y a otros 170 activistas por Israel

Deportada Greta Thunberg y a otros 170 activistas por Israel

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo reaparecen juntos tras anuncio de compromiso

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo reaparecen juntos tras anuncio de compromiso

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas

Sismo de magnitud 3.1 se registró al este de Bachaquero durante la madrugada

Sismo de magnitud 3.1 se registró al este de Bachaquero durante la madrugada

Brasil denunció red que facilitó ingreso ilegal de migrantes venezolanos: Así operaba

Brasil denunció red que facilitó ingreso ilegal de migrantes venezolanos: Así operaba

Hace dos meses la inspectora Echeto había inaugurado la sede del SENAMECF en Lossada

Hace dos meses la inspectora Echeto había inaugurado la sede del SENAMECF en Lossada

León XIV: los migrantes

León XIV: los migrantes "no deben encontrar el estigma de la discriminación" a su llegada

Noticias Relacionadas

Al Dia

Mega Party enciende la fiesta en Maracaibo con apertura de su segunda sede en el C.C. Las Delicias

Un espacio más amplio y accesible para encontrar absolutamente todo lo necesario para cualquier tipo de fiesta o evento
Al Dia

"Mi hijo no aparece y yo necesito respuesta porque me estoy muriendo en vida": Madre de Yoelvis Villalobos

Tiene 23 días desaparecido
Al Dia

Águilas del Zulia completa su primera semana de prácticas con la llegada del mánager Lipso Nava

El estratega zuliano acudió este lunes para tomar las riendas del cuadro rapaz
Al Dia

Diosdado Cabello destacó que los cuerpos de seguridad continúan trabajando para neutralizar intentos de desestabilización en el país

El secretario general del PSUV aseguró que los planes de atacar la Embajada de EEUU en Caracas demuestra su nivel de desespero

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025