El 25 de octubre a las 5 pm es la fecha en la que tradicionalmente se realiza la Bajada de la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo, para dar inicio a las fiestas patronales en honor a la patrona del estado Zulia.

Este emotivo evento marca la llegada de la "Reina Morena" a su imagen de la Virgen del Rosario desde su nicho en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá para encontrarse con los miles de fieles que se congregan en la plazoleta para renovar su devoción.

Los preparativos para la «Bajada de la Chinita» en Maracaibo están listos, ya que la fecha de este evento, que marca el inicio de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Chiquinquirá, se acerca. Se espera a miles de devotos en la Basílica para la celebración religiosa, que incluirá actos culturales en honor a la virgen y el despliegue de seguridad necesario para el evento.

La imagen de la Virgen es descendida de su camarín a través de un tobogán que esta listo y preparado para dar inicio a las celebraciones. informó el párroco de la Basílica de Chiquinquirá, Nedward Andrade.

Lo más esperado

Es uno de los actos más esperados por los devotos que simboliza el inicio de la temporada de festividades religiosas y culturales en honor a "La Chinita". Es un evento religioso de gran importancia, donde la comunidad zuliana se une para expresar su fe y devoción a su patrona.

La ciudad de Maracaibo se prepara para el evento que marca el inicio de sus fiestas patronales. Miles de feligreses se congregarán en la plazoleta de la Basílica para presenciar la tradicional ceremonia del descenso de la imagen.

La Iglesia católica y la comunidad marabina han ultimado los preparativos para la jornada. La programación incluye la presentación de grupos gaiteros, mientras que el protocolo y la organización logística están diseñados para recibir a las autoridades y personalidades que tradicionalmente asisten al evento.

