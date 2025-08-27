Este miércoles 27 de agosto, la agrupación Los Zagalines del Padre Vílchez visitó las instalaciones de Noticia al Día para compartir el sabor de su gaita.

Durante su participación, los jóvenes talentos Paola y Ronny Larrazábal, Joaquín Espina y Alejandro Fernández interpretaron su sencillo, "Voz Blanca", una pieza compuesta por Jaime Indriago.

El tema aborda la transición de la voz en la pubertad, un fenómeno natural para los "zagalines" cuyas voces blancas, de tonalidades altas, eventualmente cambian, obligando a replantear su trabajo musical para adaptarse a los nuevos registros.

Los artistas describieron el tema como una manera "hermosa y sencilla" de explicar esta etapa, ya que los niños de la agrupación avanzan hacia una nueva fase en su carrera.

Celebración de 55 años por todo lo alto



Los Zagalines se preparan para celebrar por lo alto sus 55 años de trayectoria el próximo 21 de octubre. Sin embargo, la celebración principal tendrá lugar el 5 de septiembre en el Pozón del Saladillo, donde se reunirán con amigos, familiares y colegas para festejar y presentar su nuevo material.

En el evento, la agrupación presentará sus temas de la temporada 2025: "Voz Blanca", "La Parranda de Omavito" y "Navidad con la Abuela", todos también de la autoría de Jaime Indriago. Además, deleitarán al público con su repertorio tradicional.

Noticia al Día

Fotos y videos: Xiomara Solano Wilberth Marval