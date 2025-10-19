La obra, que reproduce la imagen oficial de la Beatificación, quedó instalada en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano, el mismo instituto donde el Beato cursó estudios.

El artista barquisimetano, Luis Enrique Mogollón, ha culminado con una profunda emoción la instalación del mosaico del Beato José Gregorio Hernández en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano de Roma.

Tras una intensa semana de trabajo que finalizó a las 2:00 am (hora de Roma), la obra —que reproduce la

imagen oficial de la Beatificación— fue realizada como un tributo y homenaje a su próxima Canonización. La pieza queda instalada de forma permanente en el salón principal, un lugar de inmensa significación, ya que fue allí donde el Médico de los Pobres cursó estudios en 1913.

Imagen: Luis Enrique Mogollón

Un gesto de amor y devoción

La finalización de la pieza, elaborada en micro-mosaico, es un acto de consagración que une al Beato con su cuna de formación sacerdotal en el corazón de la Iglesia, justo antes de su elevación a los altares. En una entrevista exclusiva a Noticia al Día, el artista compartió la emotividad del momento:

"Fue una experiencia maravillosa, una semana de trabajo arduo que culminó a las dos de la madrugada, pero llena de fe. Si bien esta es la imagen oficial que se usó en la Beatificación, la he realizado como un homenaje y ofrenda a su próxima Canonización", expresó Luis Enrique Mogollón. "Que esté en el salón donde nuestro Beato cursó estudios es una bendición y un profundo honor. Esta obra es un ancla de fe para todos los venezolanos en el mundo y un recordatorio permanente de la humildad y el servicio que nos enseñó José Gregorio."

Imagen: Luis Enrique Mogollón

El artista, quien también creó la imagen del Beato que reposa en la Iglesia Virgen del Rosario, en Isnotú, consolida con esta instalación su lugar como el intérprete artístico de la devoción nacional. La ubicación en el Pío Latinoamericano, que ha confirmado que el Dr. Hernández fue su alumno, le añade una dimensión histórica y emotiva incalculable a la obra, simbolizando la esperanza y la resiliencia espiritual de Venezuela.

Noticia Al Dia / Arelys Munda