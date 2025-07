Luis Fernández solicita reconocimiento Guinness para José Torres, “Tacupay”, por cumplir 100 años en pleno rodaje

El actor y director venezolano Luis Fernández elevó una solicitud al equipo de Récord Guinness para que se reconozca a su colega José Torres, conocido por su icónico papel de “Tacupay”, quien celebró su centenario durante la filmación del largometraje El Pez que fuma.

Fernández, encargado de dirigir la nueva adaptación de esta obra emblemática escrita por Román Chalbaud y estrenada originalmente en 1977, compartió en sus redes sociales una fotografía junto a Torres en pleno set, acompañada de un mensaje cargado de emoción.

“Este momento que comparto con ustedes es uno de los más importantes y únicos de mi vida: el privilegio de dirigir a mi querido José Torres en el set de filmación de El Pez que fuma, el día de su cumpleaños número 100”, expresó el cineasta en Instagram.

El director también hizo un llamado público a Récord Guinness para que se registre este hecho como un hito en la historia del cine: “No sé si esto ha sucedido antes, pero invito a la gente de Récord Guinness a que celebre con nosotros esta estadística: an actor working on set the very day of his birthday”.

La petición ha sido respaldada por figuras del espectáculo nacional, quienes destacaron la trayectoria de Torres y la relevancia de este momento para el cine venezolano.

Noticia al Día /