Lunes 08 de septiembre de 2025
Al Dia

Maracaibo es la ‘pepa ’er queso’: "Aquí todos somos familia"

Este 8 de septiembre, Maracaibo conmemora con orgullo 496 años de su fundación, una fecha que rinde homenaje a la rica historia, cultura y el indomable espíritu de una ciudad que palpita con fuerza en el corazón del estado Zulia, Venezuela. Para celebrar este significativo aniversario, salimos a las calles a preguntar a sus habitantes qué representa Maracaibo para ellos, y las respuestas reflejan la esencia profunda y diversa de esta tierra.

Por Pasante1

Maracaibo es la ‘pepa ’er queso’:
Este 8 de septiembre, Maracaibo conmemora con orgullo 496 años de su fundación, una fecha que rinde homenaje a la rica historia, cultura y el indomable espíritu de una ciudad que palpita con fuerza en el corazón del estado Zulia, Venezuela. Para celebrar este significativo aniversario, salimos a las calles a preguntar a sus habitantes qué representa Maracaibo para ellos, y las respuestas reflejan la esencia profunda y diversa de esta tierra.

Durante nuestro recorrido, las palabras que más resonaron fueron aquellas que expresan afecto y unión. Muchos marabinos describieron a su ciudad como “lo más bonito”, un lugar donde la familia, la unión y el calor humano son el verdadero sostén de quienes la consideran su hogar. El emblemático Puente sobre el Lago de Maracaibo fue mencionado con orgullo, no solo como un símbolo arquitectónico que une la ciudad, sino como un testimonio de la conexión entre sus gentes.

Asimismo, no faltaron las menciones a “La Chinita”, la Virgen de Chiquinquirá, patrona de la ciudad, quien se erige como un pilar espiritual que otorga fortaleza y esperanza a su pueblo. Para muchos, Maracaibo es sinónimo de casa, el refugio donde se encuentran las raíces y la identidad zuliana.

Los testimonios recogidos no solo celebran casi cinco siglos de historia, sino también la vitalidad de una comunidad que, a pesar de los desafíos, mantiene vivo el orgullo de ser marabinos. En esta conmemoración, Maracaibo se reafirma como un faro cultural y sentimental, donde el pasado y el presente se entrelazan en el sentir colectivo.

A continuación una serie de dedicatorias y frases emotivas que los marabinos dijeron hoy lunes, 8 de septiembre a propósito del aniversario de la ciudad:

"Maracaibo es lo más bonito, lleno de amor y familia".

 "Aquí todos somos familia. La unión es nuestra fuerza".

"La comida marabina es la mejor, y no hay comparación!"

 "Maracaibo es vida y cultura. Estoy orgulloso de ser marabino".

 "La Chinita nos da esperanza y fortaleza".

"Siempre hay algo que celebrar en Maracaibo".

 "El calor humano de aquí es único".

"Maracaibo es alegría, siempre hay música en el aire".

 "Las tradiciones marabinas son parte de mi identidad".

 "La gente aquí es amable y generosa".

 "Maracaibo es mi hogar, donde siempre quiero volver".

"Las fiestas en Maracaibo son las mejores del país".

 "El Lago de Maracaibo es un tesoro que todos amamos".

 "La calidez de su gente hace que Maracaibo brille".

 Aquí se siente el amor en cada rincón.

 "La cultura zuliana es rica y diversa, me encanta".

 "Maracaibo es un lugar donde siempre hay sonrisas".

 "La familia marabina es lo más importante para mí".

 "Los atardeceres en Maracaibo son mágicos".

"Aquí siempre hay un motivo para ser feliz".

Al cumplir 496 años, Maracaibo renueva su compromiso con su gente, su cultura y su futuro, siendo más que una ciudad histórica: es un hogar lleno de vida, unión y tradición. En este día especial, la ciudad invita a todos a celebrar su legado y a seguir construyendo juntos el camino hacia un futuro brillante.

Kelly Nava/Pasante

Edición y montaje de video: Kelly Nava/Leyla González/Andrea Barrueta

Noticia al Día

