Jueves 18 de septiembre de 2025
Al Dia

Melodía Empedraera y Cover Music Venezuela rendirán tributo a Rincón Morales en el Boulevard de Santa Lucía este 19-Sep

El emotivo evento que fusionará la tradición con un sonido renovado, tendrá lugar este viernes 19 de septiembre a las seis de la tarde en la barriada de Santa Lucía, sirviendo este simbólico lugar como escenario perfecto para honrar la memoria de un coloso del folklore zuliano.

Por José Gregorio Flores

La agrupación gaitera Melodía Empedraera anunció una colaboración especial de alto calibre musical: la grabación de un cover en conjunto con la reconocida empresa Cover Music Venezuela, como tributo a la leyenda de la gaita zuliana, el conjunto Rincón Morales “El Coloso de Cantares”.

Este proyecto nace del profundo respeto y admiración que el grupo gaitero infantil juvenil profesa hacia la invaluable herencia musical de Rincón Morales, grupo pionero cuyas canciones son pilares fundamentales del repertorio gaitero universal.

El objetivo es reinterpretar uno de sus clásicos más emblemáticos, inyectándole la esencia de Melodía Empedraera y el potente trabajo audiovisual de Cover Music Venezuela.

“Para nosotros es un honor enorme rendir homenaje a los gigantes en cuyos hombros estamos parados. Rincón Morales no es solo historia, es la base de lo que hoy cantamos”, expresó la directiva de Melodía Empedraera. “Unirnos con Cover Music Venezuela en un lugar tan lleno de fe y comunidad como Santa Lucía, le da una dimensión especial a este tributo”.

La grabación de este cover especial está diseñada para ser un evento comunitario, donde se invita a todos los amantes de la gaita y la buena música a ser partícipes y testigos de este momento histórico. El público asistente no solo podrá disfrutar de la presentación en vivo, sino que se convertirá en parte esencial de la grabación, capturando la energía y el fervor del público luciteño.

Este proyecto musical pretende trascender más allá de una simple grabación; es un puente entre generaciones, uniendo el legado del pasado con las voces e instrumentos del presente, asegurando que así que Rincón Morales, siga vibrando en el corazón del Zulia y de Venezuela.

Noticia al Día / Con información de Instagram @melodiaempedraera

