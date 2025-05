“Mi experiencia revela el misterio y la importancia del viaje como factor artístico”

El primero de junio próximo, el artista zuliano, Camilo Barboza-Soto, concluirá su exitosa exposición, titulada "La fascinación de lo incomprensible", la cual abrió en mayo, en CLEA RSKY CDMX, una plataforma dirigida por los artistas Kara Rooney y Malcolm Llanas en la colonia San Rafael de Ciudad de México, un espacio que también tiene sedes en New York y en Shanghái.

La exposición cuenta con un texto crítico del escritor mexicano Juan Pablo Ramos y la curaduría fue un proceso colaborativo de los directores y de nuestro artífice, el cual puede usted compartir a través de la dirección https://clearsky.art/

Justo luego de inaugurar su muy exitosa exposición, Camilo emprendió viaje hacia Japón y el sur de China, con la intención de investigar y fotografiar para nuevos proyectos. En medio de tan congestionada agenda, ha hecho espacio para dialogar con Alexis Blanco, y en exclusiva para Noticia Al Día, sobre su trabajo creador. He aquí un ajustado resumen de su rutilante CV:

Nominado al Programa de Comisiones de la Fundación Cisneros Fontanals para las Artes (CIFO) 2025, Miami; 1er Premio Cajas Resonantes, Museo Natal General Santander (Cúcuta) y Banco de la República, Colombia; Ganador Beca SOMA, Fundación Cisneros / Colección Patricia Phelps de Cisneros (NY), Ciudad de México; Mención, Salón Nacional de Jóvenes Artistas, Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, Maracaibo; Seleccionado para la VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, Cádiz, España; Mención, IV Bienal de Arquitectura de Maracaibo, Maracaibo; Primer Premio, XIV Salón Jóvenes con FIA Utopizar la utopía. Centro Cultural Corpbanca, Caracas 2009; Mención, V Salón de Jóvenes Artistas, Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, Maracaibo; Premio Fundación Buscadores de Tesoros, XVIII Salón Anual de Artes Visuales Rojas Mesa, Barquisimeto.

1.-¿Cuál es el significado más profundo de esta exposición con la que saluda a la primavera 2025? ¿Cómo asumir La Fascinación de lo Incomprensible?

La exposición "La fascinación de lo incomprensible" propone una mirada sobre aquello que

escapa a nuestra comprensión inmediata. Se presenta como una invitación a explorar las

dimensiones de lo desconocido y a encontrar belleza y significado en lo que no podemos

entender completamente. La exposición también sugiere que lo incomprensible es una

puerta hacia la exploración. Nos desafía a ir más allá de nuestras zonas de confort y a

cuestionar lo que damos por sentado.

2.- ¿Cómo la enfoca mientras mira en retrospectiva su propia trayectoria? ¿Corona

para usted un ciclo de vida, tanto como artista como ciudadano?

Mirando hacia atrás en mi trayectoria, me doy cuenta de que ya son más de 20 años

recorriendo el mundo del arte y que “la fascinación por lo incomprensible” ha sido un hilo

conductor en mi vida, tanto en mi desarrollo como artista. Desde mis primeros pasos en el arte, siempre he sentido una atracción por los aspectos de la vida que escapan a una definición clara (lo raro, lo desconocido). Esta curiosidad innata me ha guiado en innumerables proyectos y exposiciones, permitiéndome explorar conceptos y emociones que, de otro modo, podrían haber permanecido ocultos. En retrospectiva, cada obra de arte que he creado es un reflejo de mi viaje personal. El arte me ha permitido expresar mis incertidumbres, mis preguntas y mis descubrimientos de una manera que las palabras no siempre pueden capturar. La exposición no solo celebra el misterio, sino que también reitera la importancia del viaje. Es un recordatorio de que la vida, tanto en el arte como en la ciudadanía, es un proceso de constante descubrimiento y transformación.

3.-Sabemos que cada exposición tiene su propia historia…¿Podría compartir con nuestros lectores la de ésta en particular?

El proceso creativo o la historia detrás de "La fascinación de lo incomprensible" fue tanto

intuitivo como metódico. La exposición surgió de la profunda atracción que siento hacia los aspectos de la vida y el arte que escapan a nuestra comprensión completa. En un mundodonde la información y el conocimiento están al alcance de un clic, lo desconocido sigue teniendo un poder único de cautivarnos. El título proviene de un antiguo documento que encontré hace muchos años en la biblioteca de la casa de mis padres, una guía sobre serpientes que hablaba de su biología y cosmogonía con reproducciones en blanco y negro de diferentes reptiles. Conectando esto con un recorrido transhistórico que incluye documentos descriptivos de Alexander von Humboldt, descripciones botánicas y de fauna de la poesía Náhuatl y los códices precolombinos. Parte importante en el proceso fueron las residencias artísticas que realicé en el 2024 en “Radio28” una plataforma con un programa de producción y en “Imán” un programa de clínicas e investigación, las dos en Ciudad de México.

4.-¿Cómo le gustaría que fuese recibida por el gran público? ¿Cuán compleja ha sido desde el punto de vista técnico y artístico?

Espero que la exposición sea recibida como una experiencia enriquecedora. Y pueda despertar preguntas sobre la creatividad y la comprensión de lo "natural". En cuanto a lo técnico y artístico "La fascinación de lo incomprensible" ha sido un proyecto multidisciplinario. Lo que observo en la naturaleza se transforma en obra a través de un proceso de interpretación y reinterpretación. Primero, recojo datos visuales y sensoriales mediante, bocetos, fotografías, video y notas. Luego, estos elementos se descomponen y se

recombinan en nuevas formas a través de diferentes medios. Este proceso creativo no solo

captura la esencia de lo observado, sino que también lo reimagina. He combinado técnicas tradicionales de collage y fotografía, con inteligencia artificial.

5.-¿Qué conclusiones tiene con respecto al momento especial que vive la humanidad entera y sobre la importancia que el Arte concentra para el ser contemporáneo?; ¿Se

considera usted un artista de su contemporaneidad?

El momento presente está marcado por una intersección única de desafíos y oportunidades,

y el arte juega un papel crucial en ayudar a la humanidad a navegar por este paisaje. Al

reflexionar sobre el mundo a través del arte, no solo encontramos maneras de comprender nuestra realidad, sino que también creamos un espacio para la utopía y la innovación. Como artista, mi objetivo es contribuir a este diálogo continuo, utilizando el arte como un medio para cuestionar, inspirar y conectar.

En cuanto a si me considero un artista de mi contemporaneidad, la respuesta es afirmativa.

El arte que creo está profundamente influenciado por las dinámicas y desafíos actuales. Mi trabajo busca dialogar con los problemas contemporáneos, desde la identidad y la globalización hasta la sostenibilidad y la tecnología. Al hacerlo, intento capturar el pulso de la época en que vivimos, sin dejar de lado los embates políticos de la Venezuela reciente, ofreciendo una perspectiva que resuene tanto con mis contemporáneos como con las generaciones futuras.

6.- Desde aquellas experiencias iniciáticas como artista, aquí en Maracaibo, a esta

nueva experiencia de recrear en magna dimensión lo incomprensible, ¿Cuánto de

satisfacción y cuánto de duda ha vertido en el trayecto?

Desde mis primeros pasos en el mundo del arte en Venezuela, cada proyecto ha sido una mezcla de satisfacción y duda. En aquellos días iniciales, me enfrenté a la incertidumbre de

cómo sería recibido mi trabajo y si lograría comunicar mis ideas de manera efectiva. Sin

embargo, la riqueza cultural y la vibrante escena artística de Maracaibo me proporcionaron

un terreno fértil para experimentar y crecer. Soy muchos, soy todos los que me han acompañado y guiado.

La satisfacción proviene de la creación misma. Cada obra de arte es un logro personal, una

manifestación tangible de una visión o emoción que antes existía sólo en mi mente. Ver

cómo mis creaciones cobran vida y logran impactar a otros, ha sido una fuente constante de motivación. La duda, por otro lado, ha sido un compañero constante en mi viaje. Ha desafiado mi confianza y me ha impulsado a cuestionar mis decisiones artísticas. Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, la duda ha sido un motor de crecimiento. Me ha llevado a explorar nuevos enfoques, y a profundizar mi comprensión del arte y su impacto.

7.-¿Podría reflexionar y exponer o teorizar un poco acerca de ese gran riesgo suyo de trastocar el dibujo y la pintura junto con otras tendencias artísticas visuales?

Al fusionar diferentes medios, se crea un diálogo dinámico entre ellos. Por ejemplo,

combinar dibujo y pintura con técnicas de arte digital, escultura o instalación, ofrece una paleta de posibilidades para explorar ideas complejas. Esta intersección no solo amplía mi lenguaje visual como artista, sino que también enriquece la experiencia del espectador, quien participa en una narrativa más amplia y multidimensional.

8.-¿Cómo ha sido ese formidable tránsito hacia ese nuevo espacio donde su imaginario parece nadar con placer?

Una experiencia de colaboración formidable, la muestra fue resultado de la invitación de CLEA RSKY CDMX una plataforma independiente con sede en Shanghai, New York y Ciudad de México dirigida por artistas y donde se enfocan en proyectos de experimentación y formatos de exposición irreverentes. Cuentan con equipo de profesionales que me apoyaron en cada parte de la exposición.

9.-Siempre será recurrente esa mirada suya y desde la distancia, del país y sus quimeras y fantasmas…¿Cómo hace un artista como usted para lidiar con la nostalgia y con su compromiso ético con el país donde nació y México, que ahora le alberga como ser humano…?

La nostalgia es una compañera constante en mi vida y mi arte. Es un sentimiento que evoca

recuerdos de mi país de origen, de sus paisajes, su cultura y su declive como Patria. Esta sensación, lejos de ser una carga, se convierte en una fuente de inspiración. A través de mis obras, busco capturar y reinterpretar esos recuerdos, creando puentes entre mi pasado y mi presente. Mi compromiso ético es profundo. Aunque la distancia geográfica puede parecer una barrera, mi arte se convierte en un medio para expresar mis inquietudes por mi tierra.

México, mi hogar adoptivo, ha sido un refugio y una fuente de renovación. Este país me ha

brindado la oportunidad de crecer como ser humano y como artista. Mi conexión con Mexico es también un compromiso ético; es un lugar donde puedo explorar nuevas perspectivas y aprender. Este intercambio cultural enriquece mi visión y amplía mi capacidad de entender y representar la complejidad de la experiencia humana tantas veces contada.

10.-Imaginamos que su agenda de trabajo, su vida, estará cargada de futuros nuevos eventos y experiencias para compartir con quienes le aprecian y respetan como el

gran maestro que usted es…¿Podría sugerir algunos?

Próximamente estaré presentando parte de mi trabajo en el Museo Nacional de Colombia en Bogotá en una exposición donde el tema principal es la migración. También estoy trabajando en un fotolibro que registra diferentes viajes por el Pacifico mexicano.

11.-¿Qué es lo que ningún artista serio y digno de respeto jamás dejaría de lado, a la hora de evaluar su propia obra..?

No se si entro en esa categoría, aún (risas). Pero en mi caso, no dejaría de lado la

consideración de mi evolución personal al evaluar la obra. Creo importante reflexionar sobre cómo la obra representa un avance o una desviación de trabajos anteriores. La evaluación de la obra debe incluir una auto-reflexión sobre el crecimiento artístico alcanzado y las nuevas ideas o técnicas exploradas. Otros factores interesantes podrían ser la intención, la técnica y el impacto emocional.

