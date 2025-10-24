Monseñor Edgar Parra: Tener dos Santos es un don, un regalo para Venezuela

El alto funcionario de la Curia Romana se refirió a la reciente canonización de la Madre Carmen Rendiles y el Dr. José Gregorio Hernández, destacando que es un "momento histórico de alegría y esperanza" para el país.

La reciente canonización de la Madre Carmen Rendiles y el Dr. José Gregorio Hernández es "un don, un regalo para Venezuela", afirmó el Monseñor Edgar Peña Parra en una declaración difundida en octubre de 2025.

El Excelentísimo Monseñor, originario de Maracaibo, ocupa un alto cargo en la Curia Romana, donde se desempeña como Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

Peña Parra se refirió a la doble canonización —ocurrida este mes— de los venezolanos, quienes se convirtieron en los primeros santos de origen nacional. Este hecho representa, según sus palabras, "un evento que llena de alegría a la Iglesia y al pueblo venezolano".

El alto prelado señaló que la elevación a los altares de ambos compatriotas es "un verdadero regalo para el pueblo venezolano, que vive un momento histórico de alegría y esperanza". También subrayó que las canonizaciones son un ejemplo de servicio y una oportunidad de reencuentro y reconciliación para el país.

La declaración, difundida a través de redes sociales, ha sido ampliamente celebrada por los marabinos.

Noticia al Día / Foto: Cortesía