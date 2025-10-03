Murió el compositor venezolano Henry Martínez Mota a sus 75 años

Este jueves, 2 de octubre falleció el compositor y músico venezolano Henry Martínez a los 75 años de edad, así lo informó su familia a través de las cuentas oficiales del artista, donde expresaron su dolor por la partida física del músico.

"Con profunda tristeza despedimos a Henry Martínez, maestro de la canción venezolana, cuya obra iluminó el alma de un país y trascendió fronteras. Su poesía hecha música nos deja un legado inmenso de sensibilidad, identidad y amor por Venezuela", dice el mensaje.

Los familiares informaron que las exequias se llevarán a cabo en la Funeraria Vallés en La Florida de 10:00 am a 7:00 pm.

Henry Martínez, médico de profesión y músico por vocación, deja un repertorio vastísimo que ha sido interpretado por grandes voces de la música venezolana e internacional. Su habilidad para la poesía y la melodía lo convirtió en una figura trascendente, autor de canciones que ya forman parte del cancionero popular.

Obras más reconocidas de Martínez:

A tu regreso

Oriente es otro color

Tiempo de esperanza

Sentida canción

Venme a buscar

