Nada aburrido ha sido el 10 de diciembre

10 de Diciembre: Una fecha que ha marcado la historia con diversos acontecimientos, desde el nacimiento de figuras icónicas hasta hechos políticos y culturales de gran relevancia. A continuación, se presenta una reseña de algunos de los eventos más destacados ocurridos un 10 de diciembre:
- Nacimiento de Ana Gabriel: La reconocida cantante mexicana Ana Gabriel, una de las voces más importantes de la música latina, nace un 10 de diciembre.
- Lanzamiento de la Harina P.A.N.: Empresas Polar, una de las principales empresas venezolanas, introduce al mercado la Harina P.A.N., un producto que se convertiría en un básico en la cocina venezolana.
- Fallecimiento de Augusto Pinochet: El dictador chileno Augusto Pinochet, quien gobernó Chile durante una larga dictadura militar, fallece un 10 de diciembre.
- Fallecimiento de Juan Ernesto López "Pepeto": El destacado humorista venezolano Juan Ernesto López, conocido como "Pepeto", muere un 10 de diciembre, dejando un legado en el humor nacional.
- Primera entrega de los Premios Nobel: En un hecho histórico, se realiza la primera entrega de los Premios Nobel, galardones que reconocen los logros más sobresalientes en diversos campos del conocimiento.
- Última Proclama del Libertador Simón Bolívar: El Libertador Simón Bolívar emite su última proclama, un documento de gran importancia histórica que marca el final de una era en América Latina.
- Gabriela Helena Španić Utrera (Ortiz, Guárico; 10 de diciembre de 1973), conocida como Gabriela Spanic, es una actriz y exreina de belleza venezolana.
- Primeros años
- Tiene una hermana gemela llamada Daniela, una más joven llamada Patricia y un hermano llamado Antonio. La familia de los Španić es una familia croato-española. Su padre emigró junto con sus abuelos de Yugoslavia (actual Croacia) a Venezuela en 1947.
- Gabriela tomó clases de psicología, pero un año después se retiró de la universidad para dedicarse a la actuación. Tomó clases en el centro de investigación del "Teatro Luz Columba" y diversos cursos en el "Centro Profesional de Comunicación", y en el "Free Workshop for the actors". Ha incursionado en el modelaje y asistido al Herman’s anitic.
- Vida privada
- En 1997, se casó con el actor Miguel de León, boda que fue transmitida en el show de televisión de Venevisión, Súper Sábado Sensacional. Matrimonio que terminó en divorcio siete años después explicando que fue una ruptura amistosa debido al término de los sentimientos románticos por parte de ambos.
