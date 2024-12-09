Viernes 26 de septiembre de 2025
Cultura

Nada aburrido ha sido el 10 de diciembre

10 de Diciembre: Una fecha que ha marcado la historia con diversos acontecimientos, desde el nacimiento de figuras icónicas hasta…

Por Josue Carrillo

Nada aburrido ha sido el 10 de diciembre
Nada aburrido ha sido el 10 de diciembre
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

10 de Diciembre: Una fecha que ha marcado la historia con diversos acontecimientos, desde el nacimiento de figuras icónicas hasta hechos políticos y culturales de gran relevancia. A continuación, se presenta una reseña de algunos de los eventos más destacados ocurridos un 10 de diciembre:

  • Nacimiento de Ana Gabriel: La reconocida cantante mexicana Ana Gabriel, una de las voces más importantes de la música latina, nace un 10 de diciembre.
  • Lanzamiento de la Harina P.A.N.: Empresas Polar, una de las principales empresas venezolanas, introduce al mercado la Harina P.A.N., un producto que se convertiría en un básico en la cocina venezolana.
  • Fallecimiento de Augusto Pinochet: El dictador chileno Augusto Pinochet, quien gobernó Chile durante una larga dictadura militar, fallece un 10 de diciembre.
  • Fallecimiento de Juan Ernesto López "Pepeto": El destacado humorista venezolano Juan Ernesto López, conocido como "Pepeto", muere un 10 de diciembre, dejando un legado en el humor nacional.
  • Primera entrega de los Premios Nobel: En un hecho histórico, se realiza la primera entrega de los Premios Nobel, galardones que reconocen los logros más sobresalientes en diversos campos del conocimiento.
  • Última Proclama del Libertador Simón Bolívar: El Libertador Simón Bolívar emite su última proclama, un documento de gran importancia histórica que marca el final de una era en América Latina.
  • Gabriela Helena Španić Utrera (Ortiz, Guárico; 10 de diciembre de 1973), conocida como Gabriela Spanic, es una actriz y exreina de belleza venezolana.
  • Primeros años
  • Tiene una hermana gemela llamada Daniela, una más joven llamada Patricia y un hermano llamado Antonio. La familia de los Španić es una familia croato-española. Su padre emigró junto con sus abuelos de Yugoslavia (actual Croacia) a Venezuela en 1947.
  • Gabriela tomó clases de psicología, pero un año después se retiró de la universidad para dedicarse a la actuación. Tomó clases en el centro de investigación del "Teatro Luz Columba" y diversos cursos en el "Centro Profesional de Comunicación", y en el "Free Workshop for the actors". Ha incursionado en el modelaje y asistido al Herman’s anitic.
  • Vida privada
  • En 1997, se casó con el actor Miguel de León, boda que fue transmitida en el show de televisión de Venevisión, Súper Sábado Sensacional. Matrimonio que terminó en divorcio siete años después explicando que fue una ruptura amistosa debido al término de los sentimientos románticos por parte de ambos.

Con Geminis IA

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

No le están parando a la gaceta: Choferes de tráfico cobran 70

No le están parando a la gaceta: Choferes de tráfico cobran 70

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

¡Cambio en la LVBP! Gorkys Hernández llega a Tigres de Aragua por dos prospectos

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Día Mundial del Turismo: Redescubrir, reconectar y reinventar

Jenna Ortega, mejor conocida como

Jenna Ortega, mejor conocida como "Merlina": 23 años de puro talento y un toque de oscuridad

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

Cinco heridos tras explotar una bombona de gas en Carabobo

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

La niña Dabianis Ríos necesita la ayuda de todos: Debe ser operada con urgencia

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Urbano VII, el papa que duró apenas 13 días en el Vaticano

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Muere detective del CICPC al realizar el levantamiento de un cadáver electrocutado en Ciudad Bolívar

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 26 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Ingeniero Luis Cabrera: Las construcciones normatizadas al 100%, están diseñadas para resistir eventos sísmicos en Maracaibo

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

Difunden cartel con la desaparición de la modelo venezolana Angie Miller: Era pareja de B King

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

¡No hay razón, SEÑOR!: Un dron atacó cumpleaños de una niña en Crimea

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Prevén lluvias en el Zulia en las primeras horas de la mañana

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Este hábito de higiene podría ayudarte a prevenir un cáncer altamente mortal

Noticias Relacionadas

Al Dia

CPBEZ y PNB abren semifinal del softbol homenaje a las Glorias Deportivas

El equipo de la Guardia Nacional esperará por el perdedor de este encuentro para enfrentarlo y buscar el otro clasificado a la final
Al Dia

El extraño poder de un pelo que no es tuyo: mitos y verdades

Los mitos y realidades han dado forma a la percepción que las personas tienen sobre diversos fenómenos.

Zulia

Alitasia Kids promociona el tema "Vamos a Jugar"

Alistasia Kids presenta "Vamos a Jugar" para Concientizar sobre el Uso de Celulares
Cultura

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

El legado del Dr. José Gregorio Hernández, conocido cariñosamente como "el médico de los pobres", continúa vigente 106 años después de su muerte.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025