Martes 26 de agosto de 2025
Naufraga la Banda Rafael Urdaneta: Perdemos un patrimonio
La Banda Show Rafael Urdaneta es un símbolo cultural de la región zuliana. Tienen 47 años representando la excelencia a través de la formación y los valores.

Banda Show Rafael Urdaneta

Para 1975 Eduardo Villalobos como Jefe Oficial Superior de la Policia Regional del estado Zulia es enviado a Estados Unidos a realizar cursos de patrullaje, durante ese viaje conoció las marchas que se hacían en las academias oficiales del país norteño y adopto esa tendencia. Al retornar a Venezuela crea la primera Banda Show de Venezuela.

Trajo el estilo de banda marchante el cual modifica creando una plantilla de instrumentos variados, instrumentos de madera y percusión junto a diversas coreografías, tropicalizando el estilo sobrio con música venezolana. La banda tiene su origen a raíz de una inquietud por parte del gobierno regional junto a la Secretaría de Educación y Cultura de crear una banda para los jóvenes de las diferentes escuelas publicas del estado Zulia, jóvenes de escasos recursos a los que se pudiera brindar la gran oportunidad de tocar y ejecutar instrumentos musicales con valores y disciplina sin dejar a un lado el aprendizaje.

Con la primera captación de jóvenes en 1977 empieza a formarse la banda incluyendo músicos de la Sinfónica de Maracaibo, coreógrafos y artistas reconocidos de la ciudad; así nace originalmente la Banda Show Rafael Urdaneta. Ese mismo año tienen su primera presentación en el desfile del 5 de Julio, en el marco de la celebración del Día de la Independencia tradicionalmente realizado en la Av. Padilla, para aquel momento el uniforme era de color naranja.

Banda Show Rafael Urdaneta

Cabe destacar que por sus filas han pasado más de 2.500 ex alumnos quienes en su gran mayoría son profesionales. La Banda Show siempre ha fomentado a sus alumnos a alcanzar el éxito y la realización personal, como ejemplo de ello se encuentran egresados que tocan con el Caballero de la Salsa Gilberto Santa Rosa; Francisco Quintero, saxofonista radicado en Miami participante en distintos free covers y Manuel Romero quién fue trompetista de Guaco.

Rosell Oberto

Actualmente, continúan bajo la dirección del Prof. Eduardo Villalobos; pasaron de tener una plantilla de más de 189 alumnos a una de 80 disminuyendo notablemente la asistencia de jóvenes a la institución .

Noticia Al Día tuvo la oportunidad de conversar con José Manuel Fernández, Coordinador Ejecutivo de la Banda Rafael Urdaneta quién declaro que se encuentran solicitando apoyo para la adquisición de nuevos equipos ya que los pocos que que poseen, datan desde hace más de veinte años. Los instrumentos y su mantenimiento tienen un costo elevado, la institución no tiene como costearlo.

José Manuel Fernández / Foto: Rosell Oberto

Destacó, que los instructores realizan un mantenimiento adecuado a los equipos, pero que con ese esfuerzo no es suficiente; inclusive con los pompones, en otrora existieron más de cinco empresas distribuidoras de pompones, actualmente esas empresas emigraron y es sumamente difícil conseguirlos.

Distintos entes nacionales y regionales en ocasiones le prestan ayuda, realizan algunos aportes, sin embargo, no son suficientes para resurgir el concepto que se tenía de la banda. Hasta la flota de transporte de la institución dejo de existir, esto también representa un problema de traslado y costos.

Banda Show Rafael Urdaneta

Los instructores en su mayoría son egresados de la banda, la plantilla es integrada por 14 instructores uno por cada escuadra de instrumentos. Le sigue la Plana Mayor integrada por alumnos que ejercen mayor responsabilidad dentro de la banda. Se encuentran en plena jornada de captación, le hacen la invitación a todos aquellos niños y jóvenes que quieran incursionar en el mundo de la música acercarse a su sede ubicada en la Bajada de Pichincha, deben asistir con su representante los días Martes y Jueves de tres a cinco de la tarde.

Es grato recordar, que La Banda Show Rafael Urdaneta ha compartido momentos relevantes con artistas como Soledad Bravo, Huáscar Barradas, y la Super Banda de Venezuela Guaco.

Banda Show Rafael Urdaneta

También participaron en representación del estado Zulia, en eventos de renombre como los Juegos Panamericanos de 1.983, Los Juvines, Los Juegos del Sol, los Carnavales de Aruba, el recibimiento de su Santidad Juan Pablo II, las Ferias del Sol, los Carnavales de Carúpano y en la tradicional Feria de La Chinita.

Banda Show Rafael Urdaneta

Tuvieron 5 años consecutivos ganando el Festival de Bandas en Barquisimeto, son acreedores de reconocimientos como Gran Águila de Venezuela, Orden Ciudad de Maracaibo, Orden Relámpago del Catatumbo, Reconocimiento Andino Especial, así mismo reconocimientos por parte de la Armada Nacional, Alcaldía de Maracaibo y Gobernación del estado Zulia.

Su última presentación fue en el Tradicional Encendido de Bella Vista, no tienen agendado por ahora otra participación, en el Marco de celebración de la Feria de la Chiquinquirá.

Noticia al Día

