Miércoles 29 de octubre de 2025
Al Dia

Noche de Brujas en Venezuela: Una manera que usan los jóvenes para hacer fiestas de disfraces

Desde rituales hasta festejos modernos, la evolución de esta fecha revela cómo la mezcla de culturas impulsó una de las celebraciones más populares y esperadas del calendario

Por Javier Sanchez

Noche de Brujas en Venezuela: Una manera que usan los jóvenes para hacer fiestas de disfraces
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El 31 de octubre se celebra Halloween, fecha que moviliza a millones de personas disfrazadas con atuendos terroríficos y día cuando los niños buscan dulces de puerta en puerta y decoraciones inspiradas en motivos de terror en la entrada de sus viviendas.

Halloween ​es una fiesta que se celebra víspera de la fiesta cristiana occidental de "Todos los Santos". Inicia la conmemoración de Allhallowtide, ​el periodo del año litúrgico dedicado a recordar a los muertos, incluidos los santos, los mártires y todos los fieles difuntos.​​​​

En diferentes partes del mundo se celebra de una forma distinta y las costumbres son diferentes, sobre todo en países anglosajones: Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Reino; en menor medida en Latinoamérica.

Aunque, en USA celebran este día con el “Truco o trato” (Trick-or-Treat en inglés) tanto para niños como adultos se disfrazan y ambientan sus casas. Es una fecha muy parecida a la Navidad y adornan con mucho detalle toda la casa. En Venezuela la fiesta es más que todo para los jóvenes.

La celebración no solo es para las personas que compran y lucen los disfraces para ir a fiestas o encuentros entre amigos, pues, las dinámicas y costumbres han cambiado y ahora es bastante común que la tradición se extienda a mascotas e incluso llegan muchos hasta colocar motivos de dicha fiesta a sus vehículos.

No es muy tradicional en el país

Aunque no es una tradición local, los venezolanos han adoptado la festividad, a la que se refieren como "Noche de Brujas", adoptando la festividad como una ocasión para reunirse y divertirse con fiestas de disfraces.
La celebración se ha popularizado como un motivo para el esparcimiento social, con fiestas en bares, discotecas y hogares. Además, se ha convertido en una oportunidad de negocio para los comercios, que se preparan vendiendo.

Su popularidad ha crecido en los últimos años adoptada por la juventud como una excusa para reunirse, disfrazarse y disfrutar de eventos sociales en bares, discotecas y fiestas privadas, donde los disfraces son el centro de la celebración. Es común que grupos de amigos se reúnan en casas para ver películas de terror y hacer otras actividades temáticas.


La fiesta de Brujas, especialmente entre los jóvenes, refleja una adopción de influencias culturales globales, más allá de las tradiciones locales como la patineta o las fiestas navideñas.

Infobae/ Foto: Cortesía

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Productores afirman que la proteína avícola representa el 60 % del consumo nacional

Productores afirman que la proteína avícola representa el 60 % del consumo nacional

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

Noticias Relacionadas

Al Dia

Estudiantes de LUZ protestan por falta de comedor

El presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, César Piña declaró para Noticia al Día en representación del estudiantado. "Hoy protagonizamos una protesta pacífica, para exigir y exhortar a las autoridades competentes a que nos atiendan nuestras necesidades como estudiantes", puntualizó.
Al Dia

Hidrolago mejoró caudal del servicio en cuatro comunidades marabinas

Harry Phillips, supervisor de la gerencia de operaciones de Hidrolago, anunció que el proyecto beneficiará a zonas como Isla Dorada, Lago Mar Beach, el Complejo de la Policía Sanipez y el sector Sol y Sombra.
Servicio Público

Leonardo Bravo requiere cateterismo de emergencia

La familia se encuentra movilizada en la búsqueda de apoyo económico ante los elevados costos médicos. En este momento crítico, se apela al espíritu solidario de la colectividad ciudadana para brindar respaldo.
Al Dia

Horror en Brasil: Asciende a 132 la cifra de muertos tras operación letal

Durante la madrugada siguiente al asalto, los propios vecinos de la favela Vila Cruzeiro localizaron al menos 70 cadáveres adicionales en un bosque cercano.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025