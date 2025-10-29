Miércoles 29 de octubre de 2025
Canonización

Nueva oración a San José Gregorio Hernández, una petición para la salud de cuerpo y alma

Tras la reciente y gozosa canonización del "Médico de los Pobres", San José Gregorio Hernández Cisneros, el Vaticano ha difundido la oración oficial

Por Arelys Munda

Nueva oración a San José Gregorio Hernández, una petición para la salud de cuerpo y alma
Tras la reciente y gozosa canonización del "Médico de los Pobres", San José Gregorio Hernández Cisneros, el Vaticano ha difundido la oración oficial que, con profunda sencillez y poderosa espiritualidad, encapsula la esencia de su vida y ministerio.

Esta plegaria no es solo una invocación por la sanación, sino un compromiso fiel con los valores que el primer santo venezolano encarnó: la caridad, la justicia y la paz.

La oración, que ya resuena en los corazones de millones de fieles en todo el mundo, dice así:

"Padre bueno, por intercesión de San José Gregorio Hernández, te pedimos nos des salud de cuerpo y alma para ser testigos de fe, esperanza y caridad, comprometidos en la construcción de un mundo donde reine tu verdad, justicia y paz. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén."

El mensaje central de esta oración trasciende la petición de curación física, enfocándose en la salud integral, la del cuerpo y la del alma. Al invocar la intercesión de San José Gregorio, la iglesia católica invita a los fieles a no solo buscar el milagro personal, sino a convertirse en "testigos de fe, esperanza y caridad".

Al Dia

San Francisco celebrará la fiesta del Día de la Biblia el viernes 31-Oct

La conmemoración masiva, liderada por pastores unidos, contará con figuras internacionales y buscará la evangelización pública mediante la donación de Biblias.
Cultura

Noche de Brujas en Venezuela: Una manera que usan los jóvenes para hacer fiestas de disfraces

Desde rituales hasta festejos modernos, la evolución de esta fecha revela cómo la mezcla de culturas impulsó una de las celebraciones más populares y esperadas del calendario
Zulia

Anita Acurero, otra super estrella de "Creer o morir" en NAD

La película "Creer o Morir" se ha posicionado como un proyecto cinematográfico que transmite un mensaje poderoso sobre la fe, la esperanza y la fortaleza en medio de las adversidades. Protagonizada por jóvenes talentos como Anita Acurero y Omalbis Rojas, esta producción venezolana ha logrado captar la atención tanto en el país como en el extranjero, con un estreno reciente en España.
Al Dia

Carmen Artunduaga: La voz que transforma el dolor en fe

Reconocida por su capacidad de conectar con los creyentes a través de experiencias personales y momentos de adoración. En plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, comparte testimonios de encuentros espirituales intensos

