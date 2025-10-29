Tras la reciente y gozosa canonización del "Médico de los Pobres", San José Gregorio Hernández Cisneros, el Vaticano ha difundido la oración oficial que, con profunda sencillez y poderosa espiritualidad, encapsula la esencia de su vida y ministerio.
Esta plegaria no es solo una invocación por la sanación, sino un compromiso fiel con los valores que el primer santo venezolano encarnó: la caridad, la justicia y la paz.
La oración, que ya resuena en los corazones de millones de fieles en todo el mundo, dice así:
"Padre bueno, por intercesión de San José Gregorio Hernández, te pedimos nos des salud de cuerpo y alma para ser testigos de fe, esperanza y caridad, comprometidos en la construcción de un mundo donde reine tu verdad, justicia y paz. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén."
El mensaje central de esta oración trasciende la petición de curación física, enfocándose en la salud integral, la del cuerpo y la del alma. Al invocar la intercesión de San José Gregorio, la iglesia católica invita a los fieles a no solo buscar el milagro personal, sino a convertirse en "testigos de fe, esperanza y caridad".
Noticia Al Dia / Arelys Munda