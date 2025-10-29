Tras la reciente y gozosa canonización del "Médico de los Pobres", San José Gregorio Hernández Cisneros, el Vaticano ha difundido la oración oficial que, con profunda sencillez y poderosa espiritualidad, encapsula la esencia de su vida y ministerio.

Esta plegaria no es solo una invocación por la sanación, sino un compromiso fiel con los valores que el primer santo venezolano encarnó: la caridad, la justicia y la paz.

La oración, que ya resuena en los corazones de millones de fieles en todo el mundo, dice así: