Lunes 22 de septiembre de 2025
Cultura

Nueva versión de Blanca Nieves se estrena en marzo de 2025

Nueva versión de Blanca Nieves se estrena en marzo de 2025. Foto: Cortesía

Por Christian Coronel

Nueva versión de Blanca Nieves se estrena en marzo de 2025
Del productor y productor ejecutivo de ‘Wicked’, Marc Platt y Jared LeBoff, y del director Marc Webb (El sorprendente Hombre-Araña) llega ‘Blanca Nieves’ de Disney, una nueva versión de acción real del clásico de 1937.

Esta mágica aventura regresa a la inolvidable historia con Rachel Zegler (‘Amor sin barreras’) en el rol principal y Gal Gadot (‘Mujer Maravilla’) como su madrastra, la Reina Malvada.

Ya se encuentran disponibles un nuevo tráiler y póster de ‘Blanca Nieves’ de Disney, que estrena solo en cines el 20 de marzo de 2025.

