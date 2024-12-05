Nueva versión de Blanca Nieves se estrena en marzo de 2025

Del productor y productor ejecutivo de ‘Wicked’, Marc Platt y Jared LeBoff, y del director Marc Webb (El sorprendente Hombre-Araña) llega ‘Blanca Nieves’ de Disney, una nueva versión de acción real del clásico de 1937.

Esta mágica aventura regresa a la inolvidable historia con Rachel Zegler (‘Amor sin barreras’) en el rol principal y Gal Gadot (‘Mujer Maravilla’) como su madrastra, la Reina Malvada.

Ya se encuentran disponibles un nuevo tráiler y póster de ‘Blanca Nieves’ de Disney, que estrena solo en cines el 20 de marzo de 2025.