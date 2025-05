Ofelia Soto: “Lo que se opine sobre el artista me tiene sin cuidado”

Maracaibo y su sector cultural ha quedado consternada al conocer la noticia de la muerte de Ofelia Soto, una de sus relevantes figuras protagónicas. Artista, crítica de arte, lectora voraz, pensadora constante y una maestra generosa hasta el exceso, fue esta ilustre dama nacida en México, quien el pasado 28 había celebrado sus noventa años. Alexis Blanco, amigo de ella durante medio siglo, ofrece una semblanza exclusiva para NAD.

Ofelia Soto… Ella tendió un puente de amor entre Maracaibo y Ciudad de México. Llegó al Zulia junto con su marido, el filósofo Adolfo García Díaz, quien fue contratado por la Universidad del Zulia para desempeñar roles académicos fundacionales. Por esas paradojas que tanto le apasionaron, nació y murió en la última semana de enero.

Cada obituario va desangrando mis letras, pero este de Ofelia posee un don, una revelación y un privilegio: siento que estas lágrimas nuestras terminarán siendo como esas pinturas suyas, evanescentes y al servicio del buen mirar. Todas esas transparencias cromáticas hoy terminarán siendo como su alma hermosa, mujer elegante y superior en los detalles del pensamiento crítico. Sus ensayos le promovieron hacia ese propósito de constituirse en parte de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, la imponente AICA, institución que, en 2008, en el marco de la Bienal 64 del Salón Nacional Arturo Michelena, le tributó un justo y cálido homenaje.

Foto: cortesía/ Con una copa en su mano, Ofelia Soto departe con Beatriz Canaan, Luis Fernando Núñez y una artista amiga suya.

Fue en AICA donde Ofelia llegó a cuestionar la omnipresente figura de la crítico Marta Traba (Ofelia deliraba de la risa cuando los Dramáticos hacíamos, en el Bellas Artes, aquel performance de “¿Quién le teme a Martha Traba, Martha Traba, Martha Traba?”, y también el homenaje a ella misma por parte de Enrique León “Una rosa es una rosa es una rosa”, un guiño que entre ambos le hacían a la icónica Gertrude Stein). Porque Ofelia era cultísima y sabia. Ella aportó muchos detalles en la configuración de la estética con la que montamos aquel tropical Edipo, rey, que comparó a Tebas con Maracaibo y ese país donde el poder era una peste muy oblicua en la segunda mitad del siglo pasado, cuando Ofelia, junto con Lía, Beatriz, Josefina y otras nobles damas ejercieron una suerte de sororidad cultural que coadyuvó en la concreción de muchos hermosos e inolvidables proyectos estéticos y poéticos en una ciudad que ellas, las Ofelia, hicieron resplandecer con rango internacional.

Jimmy Yánez publicó, temprano, el primer texto aludiendo esta nueva tragedia para la cultura local. Y recordó que la maestra Ofelia Soto había nacido, en 1934, en Monterrey, Nuevo Leon, México. Y refirió esa pasión a ultranza por la literatura y las artes. También destacaba que, entre 1950 y 1952, realizó estudios libres de arte en la Academia de San Carlos de México y que estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre 1953 y 1956. Luego de estudiar en Francia con el creador belga Ardash, en 1969, llegó a Maracaibo para quedarse. Plena de un humor exquisito y sensorial, tomó cursos de grabado y serigrafía, en la Escuela de Artes Plásticas Julio Arraga. Después de asesorar a LUZ en su área terminó asumiendo el cargo de directora de cultura, del 79 al 80. Sus amigos íntimos conocimos de su incomodidad ante la arrogante estulticia y la soberbia ignorancia con la que se muestran los políticos académicos que empobrecieron nuestra pobre Alma Mater, uno de sus más conspicuos tormentos. También fue consejera del Centro de Bellas Artes de Maracaibo y del Camlb. Cada artista que se le acercaba recibía de ella su generosa experiencia y sabiduría. De hecho, es importante escribir que durante sus últimos meses de vida recibió acompañamiento y gestión de ayuda por parte de tales jóvenes artífices, entre ellos Gio Polanco, quien habilitó espacio y tiempo para que otros colegas suyos, como Iván Ocando o Luis Perozo Cervantes, entre otros, pudiesen tributarle esa secuencia de homenajes audiovisuales que por ahí se han estrenado recientemente.

Foto: cortesía/Con blusa blanca, Ofelia, siempre presente y generosa en su don cívico.

Ofelia solía reír con ternura de todo ese afán institucional por promover su gloria. Esa humildad le venía de cuando niña, en su hogar de Coyoacán, donde ella contaba de unas tenidas donde concurría la crema y nata de la inteligencia mexicana de vanguardia: Elena Poniatowska, Elena Garro, Rosario Castellanos, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Villoro, Jaime Sabines, Fernando del Paso, José Emilio Pacheco o Alfonso Reyes, con quienes departió, leyó, discutió y siempre mencionó en sus preciosas anécdotas juveniles.

Y la recordaremos por ese humor y esa lúcida inteligencia que desplegó de diversas polímatas maneras.

Por ejemplo, en mi último libro, aún no publicado en papel y tinta, La Concitación del Placer: Educando la Mirada para el Arte, la intervención de Ofelia es una clásica broma suya. Unos fragmentos, a vuelo de pájaro por ella misma pintada: RESPUESTA UNO: Octavio Paz se da el lujo, bien merecido, de juguetear con el lenguaje. Y al hablar "de la línea" utiliza el aspecto meramente formal de la misma, para, al describirla, hacer con ello una imagen muy hermosa, asociándola con un paisaje; RESPUESTA DOS: a) Lo que se opine sobre el artista me tiene sin cuidado; b) Te recuerdo que la repetición es ritmo. Sé, así mismo, que es vasta intuición pura. Yo, al menos, no doy el chance a la premonición; RESPUESTA TRES: a) No existen cosas "nunca vistas". Pues desde el momento de aparecer, ya lo están (vistas, claro); b) Sí que aprende. Si no, él se lo pierde. RESPUESTA CUATRO: No hay disonancia, salvo en la música. En cierto tipo y estilo, como la música "dodecafónica", o "polifónica" , como en, por ejemplo, Arnold Schöenberg. Aunque siempre, como tú dices, son "relaciones". RESPUESTA CINCO: El arte es tan variopinto como el hombre mismo. En el sobreentendido que al decir hombre, el lenguaje, siempre "machista, se lleva ingente a la mujer. Y, mientras más "ismos", mejor.

Foto: cortesía/Ofelia Soto, junto con dos jóvenes alumnas, posa ante el cuadro autorretrato de Juan Mendoza, “el más mexicano de los artistas de Maracaibo”.

Y entonces estará ya por aquel morado mundo, saludando a Adolfo y a sus carnales “cuates”, en especial al cineasta Jacobo Penzo, riéndose juntos de aquella diatriba conmigo:

“Ay, Ofelia…! Eso fue escrito par de años ha…A veces no entiendo tus brillantes reproches, como tampoco comprendo mis oscuros dislates. Aquí, en la aldea, pasa cualquier cosa, distinta siempre de la coherencia y de la sindéresis. Aquí suele ocurrir que no se llora a los poetas muertos según su obra legada y alegada, sino por sus extremidades políticas. Tampoco se sitúa a los mejores al frente de los asuntos públicos, sino a los más adecuados y cónsonos con la medianía de la villa, también dictaminada por las extremidades inferiores. Que vos me reprochéis cualquier cosa no hace sino enternecerme. También lidio con un ángel de 88 años, María Augusta, y por ello tengo que multiplicarme. La vida mía está signada por el servicio y la generosidad como principio clave, eso que denominan, por ahí, ética. Y vos sois una de esas personas con las que me siento muy muy muy feliz, constatando mis manes de sabiduría. Créeme: estoy muy atareado con mis niños, la de 88 y el de -5… Pero siempre recuerdo al maestro Jacobo Penzo instándome, durante sus maratónicas llamadas nocturnas, a no dejarte sola bajo ninguna circunstancia. Este reclamo tuyo me abruma. “No eres tú, soy yo”, je, je, je.

Foto: cortesía/Ofelia Soto, descansa en Paz.

Te abrazo y beso con ternura en el mero centro de tu proverbial inteligencia. Te amo. Te amamos. ¡Salud!!!

Oración Memoria Silencio…

Descansa en paz, hermosa Ofelia. Tu nombre, me nos, signa…Te amaré, te amaremos, por siempre…

Noticia al Día/Alexis Blanco