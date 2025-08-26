Venezuela ha dado a la iglesia personas de relieve, entre otros, como el cardenal Rosalio Castillo Lara, que desempeñó importantes puestos de confianza en el anterior papado.

El maracucho Edgar Peña, primer nuncio venezolano con mayor rango histórico en el Vaticano, sirviendo como Sustituto de la Secretaría de Estado y ocupando el tercer puesto en la jerarquía de la Santa Sede es otro de los personeros de la iglesia católica nuestro de renombre en la actualidad.

Nacido en el barrio El Saladillo, hijo de un matrimonio chiquinquireño, y criado en la calle Los Andes de la parroquia Chiquinquirá. Su fe se formó en la Legión de María de la basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá y la iglesia de la Chinita lo recibió desde temprana edad como servidor del altar, y el insigne monseñor Roberto Luckert León, quien era el cura párroco que lo condujo hacia el ministerio sacerdotal.

Licenciado en Derecho Canónico, ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en abril de 1993, prestando servicio de forma sucesiva en las representaciones pontificas en Kenia, Yugoeslavia, la oficina de Naciones Unidas en Ginebra, y las nunciaturas apostólicas de Sudáfrica, Honduras y México.

Fue ordenado arzobispo el 5 de febrero de 2011, ejerciendo el puesto de nuncio apostólico en Pakistán de 2011 a 2014 y nuncio en Mozambique de 2015 a la fecha. Habla español, italiano, inglés, francés, portugués y serbo-croato.

El cargo denominado Sustituto de Asuntos Generales en el Vaticano, a cargo de la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado lo ocupó durante la permanencia del Papa Francisco y en la actualidad mantiene sus obligaciones, gestionando el servicio diario del Papa León XIV para la Iglesia universal, coordina los dicasterios, supervisa los documentos papales y las comunicaciones oficiales y la agenda diaria en el Vaticano.



Asimismo, administra el anillo del Pescador y el sello de plomo, y coordina lo relativo a las embajadas ante la Santa Sede y las estadísticas de la Iglesia en el mundo. También es responsable de los nombramientos papales y organiza los viajes apostólicos.

Su cargo equivale al de ‘primer ministro’. El diplomático latinoamericano algo así como el ‘ministro del Interior’ de la Santa Sede.

Entre otras responsabilidades se encuentran la gestión de la agenda diaria del Papa, la administración de los asuntos de política interior de la Santa Sede, la organización de la labor de los nuncios apostólicos y la publicación de comunicados oficiales.

Con información de Aica/ Fotos: Cortesía