Los religiosos recuerdan emocionados que el recién electo sumo pontífice recorrió varias ciudades de Venezuela en el año 2023, entre ellas Maracaibo y Ciudad Ojeda en el estado Zulia.

Papa León XIV como Cardenal Prior General, visitó comunidades y obras en Maracaibo, Ciudad Ojeda, así como la capital Caracas y Barquisimeto del estado Lara. Así lo narrá el padre Alexander Vieira, vicario regional en el país de la Orden de San Agustín, en una carta publicada como motivo de la celebración de la elección como papa.

De acuerdo a informaciones, Robert Francis Prevost visitó la iglesia “Nuestra Señora Perpetuo del Socorro”, ubicada en la avenida 9 B, del sector Tierra Negra de Maracaibo.

Vieira destacó que el papa 267 de la Iglesia Católica estuvo en Venezuela justo en la festividad de Nuestra Señora de Coromoto y también aprovechó para despalzarse hasta estas dos ciudades del Zulia por lo que asegura que León XIV no es ajeno a nuestro país.

Para el 2023, el entonces cardenal estadounidense firmó el libro con motivo de la celebración de los 50 años del colegio San Agustín de El Paraíso de Caracas.

"Como Institución Educativa Agustiniana, nos llenamos de júbilo al conocer que nuestro hermano Agustino Robert Francis Prevost O.S.A., con su profunda vocación cristiana y siguiendo el sendero de San Agustín, se convierte en el Papa León XIV.

El Santo Padre ha sido parte de nuestra Comunidad, celebrando los 50 años de la fundación del Colegio San Agustín – El Paraíso y dejando huella en todos nosotros con un mensaje cercano durante su tiempo como Superior General de los Padres Agustinos", escribieron en sus redes sociales, acompañando las palabras con unas imágenes de recuerdo.

Prevost también estuvo en un curso para «promover la comunión, la participación de la Iglesia y la colegialidad entre los Obispos», en Guanare, estado Portuguesa.

