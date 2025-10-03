Viernes 03 de octubre de 2025
Cultura

Perfectos Mentirosos de la autora venezolana Alex Mirez, será adaptada por Prime Video

Esta producción estará dirigida por el español Jesús Colmenar y contará con Irene Balmes como protagonista, interpretando a Jude Derry.

Por Pasante1

Perfectos Mentirosos de la autora venezolana Alex Mirez, será adaptada por Prime Video
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La novela Perfectos mentirosos, de la escritora venezolana Alex Mirez será adaptada por Prime Video en un filme que comenzó rodaje en Madrid, España. Esta producción estará dirigida por el español Jesús Colmenar y contará con Irene Balmes como protagonista, interpretando a Jude Derry.

Prime Video compartió a través de Instagram un adelanto donde se puede ver a Balmes mezclando cartas de póker junto a los actores Gleb Abrosimov, Pau Simón y Pablo Scapigliati, quienes darán vida a los hermanos Cash.

La trama sigue a Jude Derry, una joven que ingresa a la exclusiva universidad Tagus con el objetivo oculto de descubrir los secretos que esconden los hermanos Cash, dominantes en el campus.

La sinopsis oficial describe Tagus como un lugar donde el poder, el privilegio y los secretos mortales se esconden tras fachadas perfectas. Jude llega con una misión de venganza para encontrar la verdad sobre la muerte de su hermano, pero lo que inicia como una búsqueda personal se complica en un triángulo peligroso de seducción y mentiras. La fecha de estreno aún no ha sido anunciada.

Alex Mirez, autora de 30 años, inició su carrera en 2014 en la plataforma Wattpad, donde escribió historias que la catapultaron al éxito. Influenciada desde niña por su abuelo y lecturas de Stephen King en su adolescencia, Mirez ha publicado obras como  (Perfectos mentirosos),  (Inmunidad),  (Strange) y  (Damián).

Con esta adaptación, se suma a la lista de escritoras venezolanas cuyos trabajos llegan a la pantalla, como Ariana Godoy con  (A través de mi ventana).

Andrea Barrueta/Pasante

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Perfectos Mentirosos de la autora venezolana Alex Mirez, será adaptada por Prime Video

Perfectos Mentirosos de la autora venezolana Alex Mirez, será adaptada por Prime Video

Telasco Segovia posó con el nuevo balón oficial del Mundial

Telasco Segovia posó con el nuevo balón oficial del Mundial

Cuatro fallecidos dejó nuevo ataque a lancha cerca de las costas venezolanas, según secretario de Defensa de EEUU

Cuatro fallecidos dejó nuevo ataque a lancha cerca de las costas venezolanas, según secretario de Defensa de EEUU

¿Sabes qué es una pérfida?

¿Sabes qué es una pérfida?

Playoffs MLB 2025: ¿Quiénes clasificaron y cuándo juegan?

Playoffs MLB 2025: ¿Quiénes clasificaron y cuándo juegan?

Trump da un ultimátum a Hamás para que acepte su plan para Gaza antes del 05-Oct

Trump da un ultimátum a Hamás para que acepte su plan para Gaza antes del 05-Oct

Arrestaron a tres colombianos con cocaína oculta en cornetas y baterías portátiles en el Aeropuerto de Maiquetía

Arrestaron a tres colombianos con cocaína oculta en cornetas y baterías portátiles en el Aeropuerto de Maiquetía

Una adolescente fallecida y su madre herida al ser impactadas por un rayo en Mérida

Una adolescente fallecida y su madre herida al ser impactadas por un rayo en Mérida

Lamine Yamal recae de su lesión y estará entre dos a tres semanas de baja

Lamine Yamal recae de su lesión y estará entre dos a tres semanas de baja

Descubierto en Florida tesoro de un millón de dólares de una flota española de 1715

Descubierto en Florida tesoro de un millón de dólares de una flota española de 1715

Tigres se lleva la Serie de Comodín ante Guardianes

Tigres se lleva la Serie de Comodín ante Guardianes

Fernando Alonso lideró el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur

Fernando Alonso lideró el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Singapur

Espacio Broadway presenta su aclamado espectáculo

Espacio Broadway presenta su aclamado espectáculo "Grease: El Concierto" en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo

Pueblos del Zulia y Cordillera Andina iniciaron Ensayo obligatorio ancestral en honor a San Benito de Palermo

Pueblos del Zulia y Cordillera Andina iniciaron Ensayo obligatorio ancestral en honor a San Benito de Palermo

Madre de B King reveló lo que decía el mensaje en el cartel que dejaron junto a los cuerpos de los artistas asesinados en México

Madre de B King reveló lo que decía el mensaje en el cartel que dejaron junto a los cuerpos de los artistas asesinados en México

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Se cayó helicóptero de la FANB en Aragua: Dos muertos

Se cayó helicóptero de la FANB en Aragua: Dos muertos

Sarah Mullally, la primera mujer sacerdote en la historia, es nombrada arzobispo de Inglaterra

Sarah Mullally, la primera mujer sacerdote en la historia, es nombrada arzobispo de Inglaterra

Se viraliza video de dos mujeres peleando en el gimnasio y aseguran que es en Cabimas

Se viraliza video de dos mujeres peleando en el gimnasio y aseguran que es en Cabimas

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Adolescente planificó el asesinato de su madre por forzarla a la prostitución en Apure

Adolescente planificó el asesinato de su madre por forzarla a la prostitución en Apure

Noticias Relacionadas

Al Dia

"La precipitada aeronave era pilotada en un vuelo de entrenamiento": comunicado de la FANB

Investigaran lo sucedido
Al Dia

Sarah Mullally, la primera mujer sacerdote en la historia, es nombrada arzobispo de Inglaterra

La obispa Sarah Mullally destacó este viernes la "enorme responsabilidad" que asume al convertirse en la primera mujer en la…
Cultura

Espacio Broadway presenta su aclamado espectáculo "Grease: El Concierto" en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo

El espectáculo "Grease: El Concierto" será en el Teatro Bellas Artes de Maracaibo.

Cultura

Pueblos del Zulia y Cordillera Andina iniciaron Ensayo obligatorio ancestral en honor a San Benito de Palermo

El Primer Chimbangueles de Obligación se lleva a cabo la víspera del primer domingo de octubre.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025