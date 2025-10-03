Perfectos Mentirosos de la autora venezolana Alex Mirez, será adaptada por Prime Video

La novela Perfectos mentirosos, de la escritora venezolana Alex Mirez será adaptada por Prime Video en un filme que comenzó rodaje en Madrid, España. Esta producción estará dirigida por el español Jesús Colmenar y contará con Irene Balmes como protagonista, interpretando a Jude Derry.

Prime Video compartió a través de Instagram un adelanto donde se puede ver a Balmes mezclando cartas de póker junto a los actores Gleb Abrosimov, Pau Simón y Pablo Scapigliati, quienes darán vida a los hermanos Cash.

La trama sigue a Jude Derry, una joven que ingresa a la exclusiva universidad Tagus con el objetivo oculto de descubrir los secretos que esconden los hermanos Cash, dominantes en el campus.

La sinopsis oficial describe Tagus como un lugar donde el poder, el privilegio y los secretos mortales se esconden tras fachadas perfectas. Jude llega con una misión de venganza para encontrar la verdad sobre la muerte de su hermano, pero lo que inicia como una búsqueda personal se complica en un triángulo peligroso de seducción y mentiras. La fecha de estreno aún no ha sido anunciada.

Alex Mirez, autora de 30 años, inició su carrera en 2014 en la plataforma Wattpad, donde escribió historias que la catapultaron al éxito. Influenciada desde niña por su abuelo y lecturas de Stephen King en su adolescencia, Mirez ha publicado obras como (Perfectos mentirosos), (Inmunidad), (Strange) y (Damián).

Con esta adaptación, se suma a la lista de escritoras venezolanas cuyos trabajos llegan a la pantalla, como Ariana Godoy con (A través de mi ventana).

Andrea Barrueta/Pasante

Noticia al Día