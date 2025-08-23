Sábado 23 de agosto de 2025
Al Dia

Por su rescate y legitimación: Realizan II encuentro de Decimistas del Lago de Maracaibo en la Biblioteca Pública del Zulia María Calcaño

La actividad agrupó a más de 40 cultores populares procedentes de once municipios del Zulia y además, contó con la asistencia de representantes de la Secretaría de Cultura y del magíster Alexis Fernández, presidente de la referida institución, entre otras personalidades.

Por José Gregorio Flores

Por su rescate y legitimación: Realizan II encuentro de Decimistas del Lago de Maracaibo en la Biblioteca Pública del Zulia María Calcaño
Por el rescate del género este sábado realizaron el II Encuentro de Decimistas del Lago de Maracaibo en la Biblioteca Pública María Calcaño. Foto: Xiomara Solano.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Con el propósito de rescatarla y legitimarla como uno de los géneros folclóricos autóctonos de la región zuliana, este sábado 23 de agosto se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Pública María Calcaño, el II encuentro de Decimistas del Lago de Maracaibo.

La actividad agrupó a más de 40 cultores populares procedentes de once municipios del Zulia y además, contó con la asistencia de representantes de la Secretaría de Cultura y del magíster Alexis Fernández, presidente de la referida institución, entre otras personalidades.

La licenciada Eneida Martínez, una de las organizadoras de este segundo encuentro, informó que la intención es mantener y preservar a la décima zuliana como un patrimonio cultural, tal y como ha sucedido con la gaita, cuya proyección se ha extendido por todo el país.

"Necesitamos fortalecer la décima para que no desaparezca, porque este género nos identifica como zulianos, al igual que las gaitas. Esta actividad también es para promover la conservación del Lago de Maracaibo, ya que ha sido y seguirá siendo fuente de inspiración para nuestros decimistas y poetas", expresó Eneida Martínez.

Entre los decimistas que participaron en este segundo encuentro destacan las interpretaciones de Juan Carlos Ekmeiro, Juan Carlos Soto, Dani Olegario Ortega, Richard Fernández, José Pérez, Dervis Medina, Eva Amundaray, Nilda Fernández, Narciso Atencio, Mario Fernández y Cristián Ariza.

El decimista Cristián Orlando Ariza, oriundo del municipio Baralt, considera que la décima zuliana debe ser legitimada y tener una institución que la represente y se encargue de proyectarla como un verdadero patrimonio cultural de todos los venezolanos.

"Esperamos que este tipo de actividades sirvan para institucionalizar nuestra décima zuliana como la gaita que tiene FUNDAGRAEZ, el IMGRA y la Fundación Gaiteros de Corazón. Necesitamos una organización que nos represente y luche por la defensa de la décima, pues es una expresión folclórica del Zulia, dijo.

Eneida Martínez, decimista y una de las organizadoras del II Encuentro de Decimistas del Lago de Maracaibo.
Cristián Orlando Ariza, cultor y decimista procedente del municipio Baralt.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Prevén cielo parcialmente nublado y lluvias en Zulia y en varias zonas del país durante la noche del 23-Ago

Prevén cielo parcialmente nublado y lluvias en Zulia y en varias zonas del país durante la noche del 23-Ago

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Máximo Acosta conectó su segundo imparable en Grandes Ligas por la vía del cuadrangular

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Robert Suárez alcanzó su salvado 34 de la temporada en triunfo de Padres

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Los hermanos Menéndez no obtendrán libertad condicional y permanecerán en prisión

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Tottenham doblegó al Manchester City en la segunda jornada de la Premier League

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

Ronald Acuña Jr. enciende los motores y conecta su estacazo 15 del año

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

¡Héroe! William Contreras despachó jonrón y Cerveceros dejan en el terreno a Gigantes

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Cuadrantes de Paz realiza jornada de educación vial en Baralt para prevenir accidentes de tránsito

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Maduro convoca jornada nacional de alistamiento para la Milicia Bolivariana para el 23 y 24 de agosto

Buscan a José Manuel Bracho Colina: se encuentra desaparecido

Buscan a José Manuel Bracho Colina: se encuentra desaparecido

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Optimus Prime aterriza en el barrio San José: la obra que convierte desechos en orgullo zuliano

Noticias Relacionadas

Zulia

Prevén cielo parcialmente nublado y lluvias en Zulia y en varias zonas del país durante la noche del 23-Ago

Las regiones con mayor probabilidad de precipitaciones incluyen Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Guárico, Cojedes, los Andes
Nacionales

Fedecámaras Táchira alerta sobre incremento del contrabando hormiga desde Colombia

Entre los productos más afectados se encuentran huevos, papas, frutas, refrescos, bebidas y licores
Educación

Falleció el expresidente de la Apucv Víctor Márquez este sábado 23-Ago

Enfrentó una dura batalla contra el cáncer
Deportes

Ronaldo Alesandro se convierte en el cuarto importado de Águilas del Zulia

Alesandro, de 27 años, tendrá su primera experiencia en la pelota invernal. El derecho actuó, entre 2018 y 2023, en el sistema de Ligas Menores de los Bravos de Atlanta

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025