Potazo Chiquinquireño: Desbordó a Maracaibo en unión y caridad con un amor por su patrona

El evento que se llevó a cabo durante los días 26 y 27 de septiembre, fue una demostración de unidad y generosidad, con voluntarios y feligreses que se volcaron a los puntos de recolección para aportar sus donaciones. El Potazo Chiquinquireño reunió a los zulianos en un ambiente de fe, devoción mariana y alegría.

Detrás de cada punto de recolección estuvo la entrega de los voluntarios con una manifestación hermosa de la fe Chiquinquireña con la jornada de recolección bajo el nombre “El Potazo Chiquinquireño” y la generosidad de la ciudadanía por su Excelsa Patrona demostrada una vez más.

En grupos de niño, adolescentes, mayores y hasta de la tercera edad, se colocaron en diferentes puntos de la ciudad recogiendo la donación que cada año la iglesia católica hace de su feligresía para apoyar la misión social de la Basílica. La comunidad se volcó a las calles para entregar sus ofrendas y manifestar su devoción a la Chinita.

Un ambiente de alegría con mucha música en cada punto establecido, se sintió durante la jornada de caridad donde los zulianos una vez más participaron con amor y fervor por su Chinita.

El Potazo Chiquinquireño de 2025 demostró la fuerza de la devoción mariana y la generosidad de los zulianos, posicionándose como un evento exitoso que fortalece el vínculo con la patrona del estado.

El Potazo abre la Feria

El Potazo Chiquinquireño es el evento que cada año prácticamente abre la Feria de la Chinita, preparándose para las celebraciones patronales de noviembre. Es una tradición que une la devoción a la Virgen de Chiquinquirá con un gesto de amor hacia la comunidad.

Es un evento de caridad en apoyo a las obras sociales de la Basílica de la Chinita, que en esta oportunidad se realizó como en otros años con éxito en las calles de Maracaibo y San Francisco, durante dos días. El evento transcurrió en un ambiente de fe y alegría, con un movimiento festivo que sirvió como preámbulo a la Feria de la Chinita.

Noticia al Día / Fotos: Greily Nuñez