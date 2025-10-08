Proyectarán el documental "Túneles de Maracaibo" en la sala baja del Teatro Baralt este jueves 9-Oct

Este jueves nueve de octubre, en la sala baja del legendario Teatro Baralt, se estará proyectando a las 10 de la mañana el documental "Túneles de Maracaibo", un interesante material audiovisual que narra la historia de una serie de pasadizos secretos que recorren el casco central, construidos a mediados del siglo XVI por los monjes franciscanos ante el constante ataque de piratas a las costas de la ciudad.

La entrada será completamente gratuita y además de la muestra del documental, también se realizará un conversatorio que contará con la participación especial del historiador, escritor y antropólogo Alexis Fernández, el cineasta y productor Augusto Pradelly, el busca tesoros templario Julio de Vito y el historiador Gregorio González, quienes nutrirán la actividad con sus relatos.

Asimismo, se llevará a cabo el relanzamiento del taller Actores de la Historia, quienes se convertirán en los verdaderos embajadores artísticos culturales, cuenta cuentos, cronistas e historiadores de la ciudad de Maracaibo. También participará el Movimiento Eco artístico Tour Teatro del Agua y el grupo de teatro Mampara. La proyección y conevrsatorio está dirigido a todo tipo de público.

El documental, realizado bajo la dirección del zuliano Ilya Izaguirre, narra la historia de una red subterránea de túneles que recorren el centro de Maracaibo, ideados y construidos cerca del año 1650 por los monjes Franciscanos para resguardar objetos de valor y huir de la ciudad cuando era blanco de ataques de piratas que llegaban a devastar y a llevarse todo lo que encontraran a su paso.

Noticia al Día / José Gregorio Flores















