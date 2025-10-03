Viernes 03 de octubre de 2025
Cultura

Pueblos del Zulia y Cordillera Andina iniciaron Ensayo obligatorio ancestral en honor a San Benito de Palermo

El Primer Chimbangueles de Obligación se lleva a cabo la víspera del primer domingo de octubre.

Por Noticia al Dia

Pueblos del Zulia y Cordillera Andina iniciaron Ensayo obligatorio ancestral en honor a San Benito de Palermo
Haciendo honor a una herencia ancestral, la comunidad afrodescendiente del Sur del Lago de Maracaibo, junto a otros pueblos y Cofradías, celebra el Primer Chimbangueles de Obligación. Este evento, también conocido como el "primer ensayo", marca la apertura de la temporada chimbangalera en los pueblos devotos a San Benito de Palermo.

Esta tradición se extiende más allá del estado Zulia, llegando a la Cordillera Andina e incluyendo a pueblos de Lara, Trujillo y Mérida, donde cada localidad mantiene sus propias particularidades en la celebración, que van desde el vestuario hasta las imágenes.

Origen y significado del primer Ensayo


El Primer Chimbangueles de Obligación se lleva a cabo la víspera del primer domingo de octubre. Los vasallos de San Benito y sus directivos, encargados de esta manifestación cultural, cumplen con este reglamento heredado para mantener viva la tradición.

Según testimonios recabados, el origen de este primer golpe chimbangalero radica en que los esclavos afrodescendientes lo realizaban sin la imagen de San Benito —la cual permanece en resguardo— como una ofrenda y rogativa de buenas cosechas ante el inicio de la temporada de lluvias. Con este acto, clamaban a San Benito para que intercediera ante nuestro Señor Jesucristo, pidiendo una jornada de siembra y recolección productiva.

Las celebraciones en el Zulia y la temporada decembrina


En el estado Zulia, la herencia de los pueblos ancestrales como Gibraltar, Bobures, Palmarito, El Batey, San José, Santa María, y San Antonio, rige los principios fundamentales para las diversas celebraciones de las Cofradías y Vasallos actuales en diversos municipios.

Las cofradías y vasallos, debidamente organizados, inician la celebración de este Primer Ensayo de Obligación al amanecer del primer domingo de octubre. A este le suman dos ensayos más: uno en la víspera del Día de Todos los Santos y otro en la víspera de la festividad de la Purísima y Casta Virgen María.

Es fundamental resaltar que estos ensayos son preparativos para la temporada decembrina en honor a San Benito de Palermo, cuya fecha central es el 27 de diciembre. No obstante, cada pueblo tiene una fecha específica para su celebración, que va desde el 21 de diciembre hasta el 6 de enero (Día de los Santos Reyes). Además, existen dos visitas ancestrales de un vasallo a otro que se dan entre los pueblos devotos: Gibraltar a Palmarito y Santa María a Bobures.

