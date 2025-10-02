Jueves 02 de octubre de 2025
Cultura

¿Qué soy?: El cortometraje que representará al Zulia en el sexto Festival Internacional de Cine 7 Segundos a celebrarse en Argentina

Tres talentosos estudiantes marabinos pertenecientes a la Facultad Experimental de Arte (FEDA) de La Universidad del Zulia (LUZ), participarán en la sexta edición del Festival Internacional de Cine en 7 Segundos "7SIFF" con el cortometraje ¿Qué soy?, que relata la historia de un joven en condición de calle.

Por José Gregorio Flores

Leobardo Barboza, Fabián Morales y Chrismari Palma fueron los realizadores de ¿Qué soy?, el cortometraje que representará al Zulia en el Festival Internacional de Cine en 7 Segundos en Argentina. Foto: José Gregorio Flores.
Tres talentosos estudiantes marabinos pertenecientes a la Facultad Experimental de Arte (FEDA) de La Universidad del Zulia (LUZ), participarán en la sexta edición del Festival Internacional de Cine en 7 Segundos "7SIFF" con el cortometraje ¿Qué soy?, que relata la historia de un joven en condición de calle.

¿Qué soy? fue ideado, producido y dirigido por los jóvenes Fabián Morales, Leobardo Barboza y Chrismari Palma, quienes sin ningún apoyo financiero y utilizando muy pocos recursos, lograron realizar con mucho sacrificio este material audiovisual que representará al Zulia en el extranjero.

El corto tiene una duración de 13 segundos, pero la historia del joven indigente que deambula por las calles de Maracaibo, ensimismado en sus pensamientos y preguntándose quién es en realidad, trasciende en tan solo siete segundos. Fue grabado durante el pasado mes de agosto con un teléfono celular en locaciones como la Calle Carabobo, Casco Central y en los espacios de LUZ.

Cuando Fabián Morales y sus dos compañeros se enteraron de la realización de este sexto festival, inmediatamente postularon su cortometraje cumpliendo con todos los requisitos para poder participar. El "7SIFF" tiene como finalidad desafiar a los cineastas a contar una historia en solo siete segundos, para demostrar que el cine no tiene límites cuando hay creatividad.

El jurado de este festival, a celebrarse en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) del 5 al 11 de octubre, recibió más de mil 200 cortos de distintos países de Latinoamérica y Europa, entre los que destacan México, España, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, Colombia, Venezuela y Portugal.

Fabián Morales informó que de los mil 276 trabajos presentados, el jurado del "7SIFF" seleccionó 169 cortos, de los cuales tres fueron hechos por estudiantes venezolanos. Destacó que ¿Qué soy? fue producido por Leobardo Barboza, quien además fungió como director de fotografía mientras que Chrismari Palma, estuvo a cargo de la dirección artística y maquillaje.

"¿Qué soy? viene de una idea que lamentablemente no pudimos materializar pero que le dio paso a este proyecto. Yo mismo lo dirigí y lo protagonicé, mientras que Leobardo y Chrismari hicieron el resto. Se trata de un muchacho que constantemente se pregunta si es un padre, un hijo, un vagabundo, una realidad que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Tenemos las mejores expectativas", dijo.

Resaltaron los estudiantes que la idea de hacer el cortometraje con un teléfono fue para generar la sensación al espectador de que el actor, mientras camina, piensa y come de la basura, está siendo grabado por cualquier persona en la calle que vea algo que le llame la atención.

Temas:

