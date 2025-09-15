Realizaran conversatorio sobre Felipe Pirela para conmemorar los 13 años de la inhumación de sus restos en el Panteón Regional del Zulia

Este miércoles 17 de septiembre se cumplen 13 años de la inhumación de los restos mortales del "Bolerista de América", Felipe Pirela, en el Panteón Regional del estado Zulia y para conmemorar esta fecha, la directiva de esta institución realizará un conversatorio sobre su vida y obra musical.

Así lo informó la presidenta del Panteón Regional del estado Zulia, Angélica Reyes, destacando que a la actividad están invitadas varias personalidades que estuvieron vinculadas al proceso de exhumación de los restos de Pirela en el cementerio Corazón de Jesús, donde estuvieron desde 1972 hasta el 2012.

Indicó que el conversatorio pretende abordar los aspectos más trascendentales de la vida de Felipe Pirela y su legado musical, pero que también servirá para rememorar detalles sobre los actos protocolares que tras la exhumación se realizaron en la Basílica de Maracaibo y en la iglesia de Santa Lucía.

"Queremos rendir, una vez más, tributo a quien fue y sigue siendo uno de nuestros cantantes más queridos y populares. En la charla queremos revivir aquel proceso de exhumación, de capilla ardiente que tuvo tanto en la Basílica como en Santa Lucía, el terruño que lo vio nacer", expresó Angélica Reyes.

Además de la charla sobre Felipe Pirela, los asistentes podrán disfrutar de una breve intervención musical que estará a cargo del "Tenor del Zulia", Oscar Valencia, quien promete deleitar a los presentes con la interpretación de uno de los boleros más sentidos del "Bolerista de América".

Noticia al Día / José Gregorio Flores