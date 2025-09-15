Lunes 15 de septiembre de 2025
Realizaran conversatorio sobre Felipe Pirela para conmemorar los 13 años de la inhumación de sus restos en el Panteón Regional del Zulia

Angélica Reyes, presidenta del Panteón Regional del estado Zulia, destacó que a la actividad están invitadas varias personalidades que estuvieron vinculadas al proceso de exhumación de los restos de Pirela en el cementerio Corazón de Jesús, donde estuvieron desde 1972 hasta el 2012.

Por José Gregorio Flores

Este miércoles 17 de septiembre se cumple 13 años del ingreso de los restos mortales de Felipe Pirela al Panteón Regional del Zulia. Foto: RRSS.
Este miércoles 17 de septiembre se cumplen 13 años de la inhumación de los restos mortales del "Bolerista de América", Felipe Pirela, en el Panteón Regional del estado Zulia y para conmemorar esta fecha, la directiva de esta institución realizará un conversatorio sobre su vida y obra musical.

Así lo informó la presidenta del Panteón Regional del estado Zulia, Angélica Reyes, destacando que a la actividad están invitadas varias personalidades que estuvieron vinculadas al proceso de exhumación de los restos de Pirela en el cementerio Corazón de Jesús, donde estuvieron desde 1972 hasta el 2012.

Indicó que el conversatorio pretende abordar los aspectos más trascendentales de la vida de Felipe Pirela y su legado musical, pero que también servirá para rememorar detalles sobre los actos protocolares que tras la exhumación se realizaron en la Basílica de Maracaibo y en la iglesia de Santa Lucía.

"Queremos rendir, una vez más, tributo a quien fue y sigue siendo uno de nuestros cantantes más queridos y populares. En la charla queremos revivir aquel proceso de exhumación, de capilla ardiente que tuvo tanto en la Basílica como en Santa Lucía, el terruño que lo vio nacer", expresó Angélica Reyes.

Además de la charla sobre Felipe Pirela, los asistentes podrán disfrutar de una breve intervención musical que estará a cargo del "Tenor del Zulia", Oscar Valencia, quien promete deleitar a los presentes con la interpretación de uno de los boleros más sentidos del "Bolerista de América".

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Tembló en Maracaibo

El movimiento telúrico se registró a 32 kilómetros al noreste de Maracaibo
EEUU cierra acuerdo sobre TikTok: Garantiza su seguridad y es "justo" para China

Minutos antes del anuncio, el presidente Trump publicó en su red social que había un acuerdo que iba a "encantar" a los jóvenes estadounidenses.
En el Zulia y los Andes una de cada 3 personas mantiene la tensión alta

Las personas que tienen una presión arterial alta mientras están acostadas boca arriba tienen un mayor riesgo de sufrir un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca o muerte prematura

