El libro La Viuda fue publicado en el año 2016 por Fiona Barton convirtiéndose en un fenómeno editorial internacional. Sumergiéndonos en una búsqueda de respuestas mientras observamos como los personajes creados por Barton se hunden en lo profundo de la melancolía y la angustia cuando una niña de apenas dos años desaparece y el posible culpable no es lo que parece.

En el mundo de la literatura, el género detectivesco es muy popular. La conocida escritora británica Agatha Christie publicó libros que, quizás, fueron los que más trascendieron a su época. Sin embargo, cuando pensamos en misterio, el nombre del afamado detective Sherlock Holmes no puede faltar.

Quizás haya pasado desapercibido, pero los dos ejemplos mencionados pertenecen a autores británicos, y esto no es una coincidencia. La autora del texto a reseñar, Fiona Barton, es una periodista y escritora británica.

Más sobre Fiona Borton

Fiona Barton nació en Cambridge, Reino Unido. Más que una escritora, es una periodista con una extensa experiencia en el campo de la investigación, participando en casos mediáticamente populares como la desaparición de la pequeña Madeleine McCann.

Todo su esfuerzo le ganó el Premio Nacional de la Prensa británica. Este conocimiento lo volcó por entero en sus novelas, lo que se tradujo en un fenómeno editorial internacional con la publicación de su primera novela, "La Viuda", en el año 2016.

"La Viuda" recae dentro del género de thriller, lo que significa que su característica principal es crear una atmósfera de tensión, misterio y emoción a lo largo de la narración. En el caso particular de "La Viuda", podemos observar una narración a tres voces, pues alternaremos entre las perspectivas de Bob Sparkes, el policía; Kate Waters, la periodista; y Jean Taylor, la viuda.

Situados en Inglaterra, el libro intenta armar una historia alternando entre diferentes momentos de la historia y las perspectivas de cada personaje. Todo esto con el fin de resolver un misterio que, quizás, desde que iniciamos a leer el libro ya conocemos su respuesta.

El Misterio

La desaparición de la pequeña Bella, de solo dos años de edad, conmociona a toda Inglaterra. Su madre asegura que solo la dejó afuera por unos segundos, pero eso fue más que suficiente para perderla.

Comienza un caos mediático y una investigación del caso, y aunque con sus idas y vueltas, todo apunta a un sospechoso, Glen Taylor, un ciudadano en apariencia de lo más normal que encaja en el perfecto estereotipo de un hombre honrado.

En la búsqueda de encontrar a Bella, podemos observar cómo este caso afecta a todos los involucrados. Más que saber dónde se encuentra la niña, en la lectura del libro se busca una especie de confirmación de lo que ya se intuye.

La premisa del libro reza lo siguiente: «Si él hubiera hecho algo. Ella lo sabría ¿O no?», pues lo más intrigante es saber si Jean Taylor sabía lo que su esposo hacía o solo era víctima de su amor.

