Retratos dibujados por Ramón Elías Pérez este lunes de Carnaval en el Ateneo Popular Palmarejo

Los sendos espectros de Píramo y Tisbe desandan por el centro de Maracaibo, interesados en asistir ambos al homenaje que se le realizará al poeta Ramón Elías Pérez, en nuestro Palmarex, donde estarán expuestos unos veinte retratos suyos, en una insólita exhibición que Alexis Blanco ha tenido a bien presentar, mediante este texto que a continuación se anexa, de manera exclusiva para NAD. El lunes 3, a las cinco en punto de la tarde, tendremos el placer, el honor y el orgullo de compartir con el Público Respetable Público estos:

RETRATOS ALMADOS

Ramón Elías Pérez Martínez dibujó con devoción monástica el ser y la vida de un conjunto de personajes a quienes pretendía integrar a su obra narrativa y poética solo a partir de esa indagación profunda de su alma protagónica. Cuando uno registra en las pupilas este deslumbrante asombro ante una obra inteligente y perturbadora por su disciplinada gesta, enseguida es presa de un súbito misterio: ¿Qué es lo que subyace en estas decenas de cuadros tan regiamente dibujados y estratégicamente ordenados en idéntica medida y formato? ¿Subyace aquí una póstuma broma de un artista facultado para la risa y la memoria? ¿Porqué escondió o, en mejor instancia, mantuvo en el silencio esta impecable obra dibujística que hoy Diana Labrador y su hijo Luis, amparados en la magistral visión del artista Edgar Queipo, ofrecen en nuestro Ateneo de las esquinas de Colón y Carabobo, en pleno centro de Maracaibo, Palmarejo?

He aquí un guiño, un chiste muy bien contado, supongamos que en la casa de Chevoche o Los Palmar, allá por el norte de su casa. Ramón Elías, haciendo honor a su gloria de Tambor Mayor, nos permite pensar en algún ejercicio personal inspirado en Cortázar y su Rayuela: “Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja…”.

Es obvio que ya he caído en su juego y me estremece pensar en que puedo acompañar al Poeta de La Isabelica por esta galería de finos retratos, dibujados con gracia y con harta técnica gráfica. Que puedo advertir, en cada uno de estos tan bien logrados gestos, en esta galería de personajes, en su mayoría femeninos y aun estos cráneos enervados que retuercen un vastísimo clamor hacia este cielo de dos lagos, el de Valencia y el de Maracaibo, que el editor de las revistas Gárgola y El Müergano, nos ha legado algo así como una “tarea para la casa íntima”.

No olvidemos su magistral condición docente, su delirio de hombre casi ciego que intenta enseñar a sus congéneres a mirar y descubrir la luz, la línea y sus sagrados misterios. Tampoco olvidemos la clásica versión de Oscar Wilde (mi tocayo Ramón Elías y yo pensábamos en las traducciones de Udón Pérez, tanto a Wilde como a Paul Verlaine, e imaginábamos al autor de la letra del Himno del Zulia muerto de risa ante la vida privada de los dos poetas europeos y lo que de ellas pensarían los lectores de la Maracaibo Mía): escribió Wilde, en su legendario Retrato de Dorian Gray: "Todo retrato pintado con sentimiento es un retrato del artista, no del retratado. El retratado es solo el accidente, la ocasión. No es él quien se revela a través del pintor, es más bien el pintor quien, en el lienzo coloreado, se revela a sí mismo". El mundo es un pañuelo que se cuenta y se retrata y se poetiza a sí mismo. Por eso resulta tan sublime esta joda de Ramón Elías, quien alguna vez me dio la cola hasta la antigua tienda Sears para buscar a mi novia Odalis, quien ahí trabajaba. Y se detuvo de pronto para brindar cuando leímos aquellas líneas breves de Elena Poniatowska, en su libro “De noche vienes: “Todos estamos -oh mi amor- tan llenos de retratos interiores, tan llenos de paisajes no vividos.” Supongo que quizás, con esta insólita exposición en Palmarex, Lunes de Carnaval, Cinco en Punto de la Tarde, bien podría accesar a ese códice sagrado mediante el cual Ramón Elías configuró ésta, su galería de RETRATOS ALMADOS. Casi como un chiste heredado de sí mismo.

Ramón Elías Pérez Martínez, in memoriam. (Foto de Alexis Blanco)

Una broma bonita y, sobretodo, grandiosamente dibujada. Miren para que vean y sientan.

