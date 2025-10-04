Sábado 04 de octubre de 2025
Al Dia

Se cumplen 55 años de la muerte de Janis Joplin: La primera rockstar que se convirtió en ícono de la contracultura hippie

Hace 55 años, un cuatro de octubre de 1970, falleció en la habitación 105 del hotel Landmark Motor, en Los Ángeles (EE.UU) Janis Lyn Joplin, considerada por la crítica mundial como la primera rockstar e ícono de la contracultura hippie en la década de 1.960. Su voz marcó un antes y un después en la música popular, por su estilo y la capacidad interpretativa que tenía para cantar con alegría y dolor.

Por José Gregorio Flores

Se cumplen 55 años de la muerte de Janis Joplin: La primera rockstar que se convirtió en ícono de la contracultura hippie
Janis Joplin tenía solo 27 años cuando partió de este mundo. Foto: RRSS.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Hace 55 años, un cuatro de octubre de 1970, falleció en la habitación 105 del hotel Landmark Motor, en Los Ángeles (EE.UU) Janis Lyn Joplin, considerada por la crítica mundial como la primera rockstar e ícono de la contracultura hippie en la década de 1.960. Su voz marcó un antes y un después en la música popular, por su estilo y la capacidad interpretativa que tenía para cantar con alegría y dolor. Tenía 27 años.

Ella pasó sus últimas horas de vida entre la euforia y el vacío existencial. Tres días antes había grabado en estudio la canción Mercedes Benz, a capella, improvisada casi como un chiste frente al micrófono. Mientras reía, dejaba escapar su inconfundible rugido de blues y lanzaba un llamado social y político contra el consumismo. La canción con la que más se le recuerda es Summertime.

Por esos días preparaba Pearl, su nuevo álbum, que prometía consagrarla aún más como la voz desgarrada de una generación rota que se refugió en ella. Hubo llamadas telefónicas a sus amigos. Encuentros fugaces con algún que otro amante. Y una rutina que oscilaba entre la intensidad de su creatividad y la fragilidad de su soledad.

En la noche del 3 de octubre, después de conversar con su manager y dejar instrucciones sobre pequeños detalles cotidianos, regresó a la habitación 105 del hotel Landmark Motor, en Los Ángeles. Nadie imaginaba que ese cuarto se convertiría en su último escenario.

Entrada la mañana del día 4, su manager, John Cooke, la esperaba en el estudio Sunset Sound Recorders: debían seguir trabajando en el álbum que ella estaba ansiosa por lanzar. Pero Janis no llegó. Cooke, creyendo que había tenido una noche completa de excesos, fue a buscarla al hotel.

La puerta estaba cerrada por dentro y tuvo que derribarla. Allí la encontró: el cuerpo sin vida de Janis, tendido al lado de la cama y con un golpe en la cabeza. La noticia corrió como un rayo entre músicos, periodistas y fanáticos: la mujer que había gritado contra la hipocresía, que había convertido el dolor en arte, había muerto a los 27 años. 

El parte oficial habló de sobredosis de heroína combinada con alcohol, y fijó la hora del deceso a la 1:40. Pero lo que se perdió en ese instante fue mucho más que su cuerpo. Fue la voz que incendiaba auditorios, la presencia irreverente que desbordaba cualquier escenario, el alma desgarrada de un tiempo convulso que nunca dejó de pedir ayuda.

Noticia al Día / Con información de Infobae

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Nicky Jam recibió doctorado honoris causa en Barranquilla

Nicky Jam recibió doctorado honoris causa en Barranquilla

Tres muertos y cuatro heridos tras ser alcanzados por un rayo en Cuba

Tres muertos y cuatro heridos tras ser alcanzados por un rayo en Cuba

Zulia se corona campeón nacional de Goalball en Maracaibo

Zulia se corona campeón nacional de Goalball en Maracaibo

Disco de Taylor Swift rompió récord en Spotify el primer día de su estreno

Disco de Taylor Swift rompió récord en Spotify el primer día de su estreno

Ethan Salas no estará en la Arizona Fall League 2025 para completar su recuperación

Ethan Salas no estará en la Arizona Fall League 2025 para completar su recuperación

Yangel Herrera y Jon Aramburu se recuperan y entran en la convocatoria de la Real Sociedad

Yangel Herrera y Jon Aramburu se recuperan y entran en la convocatoria de la Real Sociedad

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

¡Sin pelos en la lengua y con molleja de sazón!: Los refranes jocosos más utilizados por los maracuchos en la vida cotidiana

Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia admite la revisión de la sentencia de la expresidenta Áñez

Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia admite la revisión de la sentencia de la expresidenta Áñez

Russell se adueñó de la pole position del GP de Singapur

Russell se adueñó de la pole position del GP de Singapur

Argentina saldrá con todo para su amistoso con la Vinotinto

Argentina saldrá con todo para su amistoso con la Vinotinto

Irán ejecutó a seis personas acusadas de terrorismo

Irán ejecutó a seis personas acusadas de terrorismo

Luis García se somete a segunda cirugía en el codo y se perderá la temporada 2026

Luis García se somete a segunda cirugía en el codo y se perderá la temporada 2026

Sahum otorgó 144 reconocimientos por cursos de Gestión de Medicina Ocupacional y Auxiliar de Radioterapia

Sahum otorgó 144 reconocimientos por cursos de Gestión de Medicina Ocupacional y Auxiliar de Radioterapia

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Las hermanas Jenner destacan en el desfile de Schiaparelli en París

Las hermanas Jenner destacan en el desfile de Schiaparelli en París

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cierre del Gobierno en Estados Unidos se alarga a la próxima semana

Cada 4 de octubre es el Día de San Francisco de Asís: Patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas

Cada 4 de octubre es el Día de San Francisco de Asís: Patrono de los animales, los veterinarios y los ecologistas

Josué Benjamín esculpe una réplica

Josué Benjamín esculpe una réplica "muy parecida" de la Beata Carmen Rendiles

Destruyen seis hectáreas de marihuana camufladas con un cultivo de frijoles en la Sierra de Perijá

Destruyen seis hectáreas de marihuana camufladas con un cultivo de frijoles en la Sierra de Perijá

Recortes de cabilla convertidos en hermosas figuras navideñas: En el 18 de Octubre las venden de varios tamaños y luces de colores

Recortes de cabilla convertidos en hermosas figuras navideñas: En el 18 de Octubre las venden de varios tamaños y luces de colores

Noticias Relacionadas

Cultura

Se cumplen 55 años de la muerte de Janis Joplin: La primera rockstar que se convirtió en ícono de la contracultura hippie

Hace 55 años, un cuatro de octubre de 1970, falleció en la habitación 105 del hotel Landmark Motor, en Los Ángeles (EE.UU) Janis Lyn Joplin, considerada por la crítica mundial como la primera rockstar e ícono de la contracultura hippie en la década de 1.960. Su voz marcó un antes y un después en la música popular, por su estilo y la capacidad interpretativa que tenía para cantar con alegría y dolor.

Sucesos

Investigan el homicidio de la detective del CICPC asesinada en La Concepción

La dama fue atacada a tiros cuando se encontraba junto a otra mujer identificada como Zuleidy Villalobos, quien al parecer era su cuñada y resultó herida durante el atentado. Se pudo conocer, de manera extraoficial, que Echeto tenía más de 20 años trabajando para el CICPC.
Al Dia

Zulia dio un paso al frente en el ejercicio de mando, conducción y comunicación

Luis Caldera y los comandantes de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidente (REDI-Occidente), MG Pedro González y de la Zona Operativa de Defensa Integral Zulia (ZODI-Zulia), GD Javier Magallanes, supervisaron el despliegue de este ejercicio
Nacionales

Cómo tramitar los datos filiatorios por la página web del Saime

El organismo indicó los trámites disponibles para solicitar en su página web


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025