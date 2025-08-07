Jueves 07 de agosto de 2025
Secretaría de Cultura del Zulia nombró al gaitero José Leonardo Linares como nuevo presidente de FUNDAGRAEZ

Durante la actividad realizada en las instalaciones de la Fundación Nacional de la Gaita "Gaiteros y Gaiteras de Corazón", encabezada por el titular de la referida institución gubernamental, profesor Giovanny Villalobos, también fue designada la nueva junta directiva de FUNDAGRAEZ, en función de seguir fortaleciendo e impulsando este género autóctono que identifica a todos los zulianos.

Por José Gregorio Flores

Secretaría de Cultura del Zulia nombró al gaitero José Leonardo Linares como nuevo presidente de FUNDAGRAEZ
Este jueves la Secretaría de Cultura del estado Zulia nombró la nueva junta directiva de FUNDAGRAEZ, designando al gaitero José Leonardo Linares Fernández como su presidente. Foto: Xiomara Solano.
Este jueves 7 de agosto, la Secretaría de Cultura del estado Zulia, nombró al gaitero José Leonardo Linares como nuevo presidente de la Fundación para la Academia de la Gaita Ricardo Aguirre (FUNDAGRAEZ), en un acto que contó con la asistencia diferentes personalidades ligadas al ámbito artístico y musical de la región, entre las que destaca Nelson Romero, Argenis Sánchez y Jaime Indriago.

Durante la actividad realizada en las instalaciones de la Fundación Nacional de la Gaita "Gaiteros y Gaiteras de Corazón", encabezada por el titular de la referida institución gubernamental, profesor Giovanny Villalobos, también fue designada la nueva junta directiva de FUNDAGRAEZ, en función de seguir fortaleciendo e impulsando este género autóctono que identifica a todos los zulianos.

La nueva directiva fue conformada por los gaiteros Ricardo y Luisangel Aguirre (ambos miembros de la familia de "El Monumental" Ricardo Aguirre González), Dennis Daguín, Carlos Marín, Marcos García, Adolfo Ochoa, Samira Carrillo, Justo Montenegro, Francisco Hidalgo y Nelson Romero, mejor conocido como "El Ayayero", quienes recibieron su credencial de manos del profesor Villalobos.

Endry Méndez, presidente de la Fundación Nacional de la Gaita "Gaiteros y Gaiteras de Corazón", manifestó que la cultura gaitera se está expandiendo por todos los rincones del país con la creación de escuelas de gaita y dotación de instrumentos musicales a niños y adolescentes de bajos recursos que buscan nuevos horizontes y proyectarse como las nuevas promesas del género.

"El apoyo que el gobierno nacional le ha dado a la gaita zuliana es algo sin precedentes para nosotros. Desde la creación de este instituto nuestra gaita ha recorrido todo el país pues al presidente Nicolás Maduro le gustó mucho este proyecto y quiso que lo ejecutáramos en todos los estados. Aquí tenemos agremiados a más de 500 gaiteros a quienes no les falta nada", dijo Endri Méndez.

Gaitero desde niño

José Leonardo Linares Fernández nació en Maracaibo hace 34 años y desde muy niño comenzó a formarse en las escuelas de gaita de FUNDAGRAEZ en donde tenía el sueño de convertirse en tamborero, sin embargo, sus dotes artísticos provienen de sus aptitudes vocales y tras ser descubierto por uno de sus profesores, decidió tomar consejos y dedicarse al canto logrando ganar un festival en 2006 interpretando el tema "Aquí están los Parroquianos".

Desde entonces ha cultivado su carrera musical como solista y siendo instructor de FUNDAGRAEZ llegando a ser integrante de importantes agrupaciones como Cardenales del Éxito, Los Colosales de Ricardo Cepeda, Cardenales del Pueblo, Bambuco y Gaiteros del Pozón. Fue Gerente de Proyectos Educativos del IMGRA y egresó de la URBE en 2014 como licenciado en Comunicación Social.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos y videos: Xiomara Solano y Wilberth Marval

