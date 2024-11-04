

Los Servidores de María, durante la procesión de la Virgen Chiquinquirá, manejan su propio lenguaje, como una forma de “aligerar” la carga y organizar el paso en medio de la multitud que se hace presente.

Foto: Cortesía



Los hombres que tienen la responsabilidad de cargar la venerada imagen de la Chinita sobre sus hombros desde 1901, tienen entre otras labores cargar la plataforma sobre sus hombros desde la Basílica, por el barrio El Saladillo, hasta el templo de San Juan de Dios, cuando se realiza la tradicional procesión del 18 de noviembre.

Foto: Cortesía



Los Servidores nacieron el 6 de diciembre de 1901, cuando el párroco de la basílica, José María Soto, después de la tradicional Procesión de la Aurora, hizo un llamado a todos quienes quisieran servirle a la Chinita y ser sus custodios.

Servidores de María tienen su propio lenguaje

Durante la procesión, Los Servidores usan términos como:

“Cojan el paso”: Esta expresión se refiere al desplazamiento en forma de vaivén semejante a los marullos (olas) del Lago, de izquierda a derecha y viceversa

“Relevo”: Que indica el cambio de grupo al cumplir el trayecto.

“Cuarto” : Que es el giro lento a izquierda o derecha sobre el propio eje del mesón.

“Punta y Talón”: Esta expresión refiere el movimiento que es responsabilidad de los esquineros y que se realiza al hacer el Cuarto.

“Venia” : Es el acto de saludo de la Virgen a su pueblo y donde los Servidores de la parte posterior permanecen firmes, mientras los del medio y delante se inclinan.

“Golpe de cintura”: Se trata del desplazamiento de la Patrona chiquinquireña frente a su feligresía.



Foto: Cortesía

Los participantes

Participan 44 hombres: ocho esquineros, cuatro internos (debajo del mesón) y cuatro externos situados en número de dos por cada esquina del mesón; 16 arrrequintos (8 internos y 8 externos) situados en los laterales, frente y parte trasera del mesón, en razón de cuatro por cada lado y 20 hombres más, repartidos en 5 a los lados. En el frente y atrás del mesón. No todo el trayecto lo cubre un solo equipo, durante la procesión se hacen relevos cada 100 a 120 metros.

Noticia al Día