Las costumbres y tradiciones del pueblo wayúu han sido motivo de estudio por generaciones, pero el teólogo venezolano Alex Durán ha lanzado una teoría que ha captado la atención de muchos: existen notables similitudes entre la cultura wayúu y la tradición hebrea israelita. Desde los rituales matrimoniales hasta las prácticas funerarias, pasando por el uso de ciertos términos lingüísticos y objetos característicos, Durán sostiene que estos paralelismos podrían revelar un vínculo histórico aún por explorar, abriendo un nuevo debate sobre los orígenes y la influencia cultural en esta comunidad ancestral.

Pero, ¿de dónde vienen los wayúu? ¿Cuáles son sus raíces y su historia? Un teólogo venezolano, Alex Durán, propone una respuesta que ha sorprendido a propios y extraños: la cultura wayúu, según sus investigaciones, tendría conexiones sorprendentes con el antiguo Israel.

Durán, un estudioso de las religiones comparadas, ha encontrado similitudes asombrosas entre las costumbres, creencias y tradiciones de la cultura wayúu y las del pueblo hebreo, lo que lo ha llevado a formular una teoría audaz y provocativa que invita a la reflexión sobre los orígenes de las costumbres aborígenes.

El teólogo, quien es líder de la comunidad netzarita Shalom Alejem y tiene 25 años de experiencia en la fe hebrea, ha dedicado años a investigar las posibles conexiones entre ambas culturas. Su interés se despertó tras presenciar una boda católica que le recordó a la suya, celebrada según el rito evangélico.

Esta experiencia lo llevó a preguntarse sobre los orígenes del matrimonio y a investigar las costumbres hebreas, descubriendo similitudes sorprendentes con la cultura wayúu. "Al investigar sobre el matrimonio de José y María, me di cuenta de que ellos pertenecían al pueblo de Israel; su cultura me mostró que allí la novia espera al novio, a diferencia de Occidente. Esto me llevó a preguntarme qué otras diferencias existían entre ambas culturas", relató Durán.

El teólogo destaca varias similitudes significativas. Una de ellas es la forma en que se busca esposa. "Abraham le encomendó a su mayordomo buscar esposa para su hijo Isaac en los pozos de agua. En la cultura wayúu, las jóvenes también van a los pozos a buscar agua, y es allí donde los hombres las cortejan. Esto no puede ser una casualidad", explicó Durán.

Además, añadió que este paralelismo se extiende a la importancia del agua como fuente de vida y punto de encuentro social en ambas culturas. En ambas sociedades, los pozos son lugares de encuentro y socialización, donde se comparten historias y se fortalecen los lazos comunitarios.

Otra similitud notable es la costumbre de pagar dotes por la novia. "En la cultura wayúu, los jóvenes deben pagar una ‘cacuna’ a la familia de la novia, similar a las dotes que se pagaban en el antiguo Israel", señaló Alex. Este pago, conocido como ‘cacuna’ en wayuunaiki, establece un compromiso entre las familias.

Durán argumentó que esta práctica, presente en ambas culturas, refuerza la idea de un origen común. Tanto en la cultura wayúu como en la hebrea, el pago de dotes es un elemento central en el proceso matrimonial, que implica un intercambio de bienes y un reconocimiento del valor del compromiso establecido.

El líder religioso también mencionó las similitudes en las costumbres funerarias. "Los wayúu recogemos los huesos de nuestros difuntos y los guardamos en cofres, al igual que los hebreos, que enterraban a sus muertos en cuevas como la de Macpelá. Incluso, José hizo jurar al pueblo de Israel que llevarían sus huesos a la tierra de sus padres, al igual que nuestros ancestros nos piden ser enterrados en sus tierras".

Durán destaca que esta práctica refleja la importancia que ambas culturas dan a honrar a los antepasados y mantener un vínculo con la tierra natal. En ambas culturas, los rituales funerarios buscan asegurar la continuidad del linaje y mantener viva la memoria de los difuntos.

El teólogo también encuentra conexiones en el idioma y las armas. "Existen palabras wayúu que tienen origen hebreo, como ‘Ani’, que significa ‘aquí estoy'", ejemplificó Durán. "Además, el arma utilizada por David para matar a Goliat, la honda, es similar a la ‘junaya’ wayúu, hecha de material tejido".

Durán explicó que estas similitudes sugieren un contacto entre ambas culturas en el pasado. La presencia de palabras de origen hebreo en el idioma wayúu y la similitud entre la honda utilizada por David y la ‘junaya’ wayúu son elementos que refuerzan la teoría de un vínculo entre ambas culturas.

"Otra similitud que he encontrado, y que considero relevante, es el uso de mantas tanto en la cultura wayúu como en la hebrea", afirmó Durán. "Las mujeres wayúu utilizan mantas coloridas y elaboradas, con diseños que tienen un significado especial y que se transmiten de generación en generación. De manera similar, las mujeres hebreas utilizaban mantas y velos que las cubrían y que también tenían un significado cultural y religioso".

Durán señaló que esta práctica, presente en ambas culturas, podría ser un indicio de un origen común o de un contacto cultural en el pasado.

Alex Durán va más allá al señalar que Cristóbal Colón, en su viaje a América, trajo consigo a un grupo de judíos que se establecieron en estas tierras y transmitieron sus costumbres y tradiciones a los pueblos indígenas.

"La historia nos dice que Colón era descendiente de judíos", afirmó Durán. "Esto explicaría por qué encontramos tantas similitudes entre la cultura wayúu y la hebrea". El teólogo argumenta que la llegada de judíos a América en el siglo XV pudo haber influido en la cultura wayúu, aportando elementos hebreos a sus tradiciones y costumbres.

Durán concluye que estas evidencias, entre otras, lo llevan a afirmar que la cultura wayúu proviene en gran parte de la cultura hebrea israelita.

La propuesta de Durán, aunque audaz, representa un valioso aporte al estudio de los orígenes de la cultura wayúu y su posible conexión con el antiguo Israel, abriendo nuevas líneas de investigación.

Su teoría plantea interrogantes fascinantes sobre los vínculos entre estas dos culturas y nos invita a profundizar en el estudio de las raíces de nuestra identidad y a valorar la riqueza de nuestro patrimonio cultural.

Rosell Oberto

Noticia al Día