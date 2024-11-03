Jueves 21 de agosto de 2025
Al Dia

TAN TAN Musical iluminó el corazón de los zulianos": un concierto para reír y soñar

Maracaibo sigue siendo epicentro de la cultura en Venezuela y cuna de grandes exponentes de la música, el arte y…

Por Haroldo Manzanilla

TAN TAN Musical iluminó el corazón de los zulianos
Maracaibo sigue siendo epicentro de la cultura en Venezuela y cuna de grandes exponentes de la música, el arte y la literatura de alcance mundial. También ha sido escenario de magistrales obras y presentaciones en diferentes espacios de la cultura.

En esta oportunidad, el Teatro Baralt logró reunir, este domingo, 3 de noviembre, a dos organizaciones culturales para entretener y educar desde los más chicos hasta los más grandes en la sociedad zuliana. Ser trata del Sistema Nacional de Orquestas y Payasos Comunitarios, que cautivaron al público en las instalaciones del majestuoso teatro con la presentación del musical "TAN TAN".

Payasos Comunitarios es una organización con 18 años de trayectoria, dedicada a trabajar por los niños del mundo, brindándoles felicidad a través del programa "Cuidando Sonrisas", el cual atiende aproximadamente a 400 niños.

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles engalanó el concierto, en el que participaron más de 60 músicos que deleitaron al público con sinfonías como Luzmila y Rufián, Sueño de una Noche de Verano, La Marcha Turca, El Can Can, Mambo y la Gaita Onomatopéyica. Todo este repertorio estuvo a cargo de los directores Yanina Albornoz, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria, Adelis Araujo, Juan Linares y el joven Diego González.

Simultáneamente, se realizaron puestas en escena donde los payasos provocaron sonrisas en grandes y chicos con sketches como "Las Gemelas", "Mis Loca", "Mis Sifrina", "Mis Gitana de Seguros" y "El Barbero", sin dejar de destacar la actuación de los animadores del evento.

La nariz roja es un pasaporte de viaje que llena la vida de esperanza, amor y alegría; mantener la sonrisa como principal bandera ante las dificultades es el trabajo de estos guardianes del amor hacia la humanidad.

El objetivo de los voluntarios es mantener la alegría como un destello de vida, esa que da color a la tristeza y nos transporta hasta la felicidad genuina, la felicidad del corazón.

Noticia al Día

Fotos: Rosell Oberto

Arely Munda/Pasante

Noticia al Día

Temas:

Noticias Relacionadas

Política

Presidente Maduro incorpora la Milicia Bolivariana a los Cuadrantes de Paz

Desde el Observatorio Cajigal, en la ciudad de Caracas, el jefe de Estado estuvo acompañado por autoridades civiles y militares, voceros y voceras de la Comuna Fabricio Vive del sector, así como por el coronel Andrés Abreu, comandante del Área de Defensa Integral N.º 88
Zulia

Clezulia se une a la ofensiva diplomática de paz parlamentaria contra de agresiones imperiales

Ambas voceras, en representación del Bloque de la Patria, manifestaron su adhesión a la ofensiva diplomática por la paz y rechazaron las agresiones externas que, según señalaron, atentan contra la soberanía y estabilidad institucional de Venezuela
Al Dia

¡Calor, hoy no estáis tan bravo!

Este fenómeno responde al paso cenital, cuando los rayos solares inciden de forma perpendicular sobre el territorio, elevando la radiación y la sensación térmica.
Al Dia

Seis policías muertos y siete heridos tras derribar un helicóptero de la Policía en el Nordeste de Antioquia: Señalan al ELN

El atentado ocurrió en los límites entre Amalfi y Anorí contra un helicóptero de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía.

