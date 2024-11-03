TAN TAN Musical iluminó el corazón de los zulianos": un concierto para reír y soñar

Maracaibo sigue siendo epicentro de la cultura en Venezuela y cuna de grandes exponentes de la música, el arte y la literatura de alcance mundial. También ha sido escenario de magistrales obras y presentaciones en diferentes espacios de la cultura.

En esta oportunidad, el Teatro Baralt logró reunir, este domingo, 3 de noviembre, a dos organizaciones culturales para entretener y educar desde los más chicos hasta los más grandes en la sociedad zuliana. Ser trata del Sistema Nacional de Orquestas y Payasos Comunitarios, que cautivaron al público en las instalaciones del majestuoso teatro con la presentación del musical "TAN TAN".

Payasos Comunitarios es una organización con 18 años de trayectoria, dedicada a trabajar por los niños del mundo, brindándoles felicidad a través del programa "Cuidando Sonrisas", el cual atiende aproximadamente a 400 niños.

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles engalanó el concierto, en el que participaron más de 60 músicos que deleitaron al público con sinfonías como Luzmila y Rufián, Sueño de una Noche de Verano, La Marcha Turca, El Can Can, Mambo y la Gaita Onomatopéyica. Todo este repertorio estuvo a cargo de los directores Yanina Albornoz, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria, Adelis Araujo, Juan Linares y el joven Diego González.

Simultáneamente, se realizaron puestas en escena donde los payasos provocaron sonrisas en grandes y chicos con sketches como "Las Gemelas", "Mis Loca", "Mis Sifrina", "Mis Gitana de Seguros" y "El Barbero", sin dejar de destacar la actuación de los animadores del evento.

La nariz roja es un pasaporte de viaje que llena la vida de esperanza, amor y alegría; mantener la sonrisa como principal bandera ante las dificultades es el trabajo de estos guardianes del amor hacia la humanidad.

El objetivo de los voluntarios es mantener la alegría como un destello de vida, esa que da color a la tristeza y nos transporta hasta la felicidad genuina, la felicidad del corazón.

Noticia al Día

Fotos: Rosell Oberto

Arely Munda/Pasante

