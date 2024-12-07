Todo listo para la celebración de la Solemne Eucaristía con motivo de la inhumación de los restos de Monseñor Luis Guillermo Vílchez

Luego del traslado de los restos mortales de Monseñor Luis Guillermo Vilchez al templo Santísimo Cristo de San Francisco, estos fueron velados en Capilla Ardiente hasta hoy sábado, dónde serán inhumados .

Foto: Xiomara Solano

Para la feligresía el Padre Vílchez vuelve para quedarse en su casa, en el templo en el que fue párroco en ejercicio y servicio pastoral por espacio de 60 años.

Foto: Xiomara Solano

El gobernador del estado, Manuel Rosales, junto a su Tren Ejecutivo y autoridades regionales invitadas harán acto de presencia en la Solemne Eucaristía que se celebrará antes del mediodía en el templo Santísimo Cristo en el municipio San Francisco donde serán inhumados sus restos.

El Padre Vílchez nació en El Caimito, municipio Miranda del Zulia, el 24 de abril de 1924. Desde joven sintió la llamada al sacerdocio y en 1937 ingresó al Seminario Diocesano de Maracaibo, y posteriormente al Seminario Interdiocesano de Caracas.

El 5 de diciembre de 1941 fue ordenado sacerdote por Monseñor Marcos Sergio Godoy en la Catedral de Maracaibo, y comenzó su servicio en la iglesia católica en Isla de Toas, donde también inició sus actividades musicales y deportivas.

El Padre Vílchez como fue llamado siempre por la feligresía, durante más de 60 años fue guía espiritual de los sanfranciscanos y promotor de la fe en cristo, así como de la identidad zuliana, fue un hombre que se ganó el cariño, admiración y respeto de toda la comunidad sanfranciscana.

Fotos: Xiomara Solano

r

Noticia al Día