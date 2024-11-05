Un 6 de noviembre nos dejaron Agustín Lara e Isaac Chocrón y nació el Dr. Smith de Perdidos en el Espacio

Agustín Lara

Agustín Lara (30 de octubre de 1897 – 6 de noviembre de 1970), conocido como "El Flaco de Oro" o "El Músico Poeta", fue un destacado compositor, pianista y cantante mexicano. Nacido en Tlacotalpán, Veracruz, Lara es famoso por sus innumerables boleros y canciones melódicas, como "Granada", "Solamente una vez" y "Noche de ronda". Su música ha sido interpretada por grandes artistas internacionales y sigue siendo apreciada en todo el mundo. Lara dejó un legado musical que perdura hasta hoy, y su vida estuvo llena de éxitos y reconocimientos.

Isaac Chocrón

Isaac Chocrón (16 de marzo de 1930 – 6 de noviembre de 2011) fue un prolífico dramaturgo y guionista venezolano, nacido en Caracas. Es conocido por su trabajo en teatro y televisión, habiendo escrito numerosas obras de teatro y guiones para telenovelas. Chocrón fue un maestro de la narrativa y la creación de personajes, y su influencia en la cultura venezolana es inmensa. Su legado incluye obras icónicas que han sido aclamadas tanto en su país natal como internacionalmente.

Jonathan Harris

Jonathan Harris (6 de noviembre de 1914 – 3 de noviembre de 2002), nacido en Nueva York, fue un talentoso actor y director de cine estadounidense. Conocido por su trabajo en películas como "The Day the Earth Stood Still" y "The War of the Worlds", Harris dejó una marca indeleble en la industria del cine. Su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes y su dedicación al arte del cine lo convirtieron en una figura respetada y querida en Hollywood.

